La trapper catanese Misty torna con un nuovo singolo per certi versi molto autobiografico. Il 19 giugno 2024, a distanza di diversi mesi dall’ultima uscita, è il momento di “Ossigeno”. Il brano è come una storia che viene raccontata dall’artista e che contiene accenni al suo percorso legato alla musica e a livello personale.

In particolare, Misty rivive tutto per mezzo di un addio di una persona cara che è mancata sia per i traguardi raggiunti sia nei periodi difficili attraversati dopo questo momento. Dunque, è meglio prenderne le distanze, anziché divenire prigioniera di un rapporto ormai concluso e che non prevede alcuna attenzione da parte della persona che se n’è andata. “Ossigeno” è un viaggio, breve ma intenso.

Chi è Misty, una delle pochissime donne in Sicilia a fare trap

Giovane trapper catanese, Misty, canta di tristezza, dramma e la brutalità che possono avere alcune relazioni. Il tutto con cuore coraggioso e forza, in una vita che non fa sconti essendo già piena di problemi da superare. L’artista, una delle pochissime donne in Sicilia a fare trap, vuole comunicare a tutti se stessa, così com’è, e vuole comunicarlo attraverso i suoi testi.

Misty, all’anagrafe Sophia Mustica, è un’artista eclettica, in quanto è anche un’abile tatuatrice e da pochi anni è riuscita a trovare il suo sfogo creativo anche nella musica. Pubblica il suo primo brano, “Non mi basterà”, nel 2022, il quale ottiene fin da subito un riscontro positivo. Infatti, ha ottenuto immediatamente l’ingresso in varie playlist editoriali di Spotify. Dal rilascio del suo secondo singolo della carriera ottiene con continuità un buon riscontro. Il suo 2024 si apre con “Monsters” e il ft. in “KITTY” con un altro artista del roster di MATRICE17, di cui fa parte anche Misty, cioè EDY.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.