Lo staff manageriale di Eccellenze Italiane opera sul web da più di un decennio, avendo intuito già molto tempo fa quanto importante e difficoltoso sarebbe diventato contraddistinguere in modo adeguato la nostra immagine di Italiani nel mondo e salvaguardare l’unicità del nostro lavoro contro contraffazioni e imitazioni d’ogni genere.

“Eccellenze Italiane” riconosce a “La Tavernaccia” nota trattoria di Palermo conosciuta per le sue pietanze tipiche palermitane per il biennio 2024/2025 il posizionamento fra le eccellenze italiane. “La Tavernaccia” è a Palermo in Via Pignatelli Aragona n.° 86 info 347 511 1312.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.