I master di Radar Academy Business School of Management, con sede a Catania, grazie agli stage formativi stanno schiudendo agli allievi le porte delle più importanti aziende regionali

Il 28 giugno al centro “ZO” di Catania si è svolto Radar For Talent, un evento che ha dato la possibilità agli studenti di confrontarsi con le imprese

Catania, 29 giugno 2023

I manager siciliani del futuro non hanno più bisogno di emigrare: possono trovare lavoro ed esaudire le proprie aspirazioni di carriera anche a due passi da casa. E a dirlo sono i numeri. I dati relativi al collocamento degli allievi in Sicilia dopo gli stage dei master di Radar Academy, infatti, parlano chiaro: nel corso dell’ultimo anno, il 72% degli allievi siciliani è riuscito a trovare un’occupazione stabile nella stessa regione, attraverso proposte di apprendistato o contratti di lavoro subordinato.

Un dato in netta controtendenza con il “Rapporto 2023 sul profilo e sulla condizione occupazione dei laureati” a cura di Alma Laurea, che ha dedicato un focus alla mobilità per ragione di studio e lavoro.

“È possibile formarsi e trovare lavoro al sud – ha confermato Fabiana Andreani, nota content creator e specialista in orientamento e lavoro under 35 che ieri ha partecipato al centro “ZO” di Catania a “Radar For Talent” – stanno nascendo degli hub di innovazione al sud, Sicilia compresa, grazie al progresso tecnologico e alle nuove esigenze delle nuove generazioni di lavorare vicino casa ed avere un tenore di vita equilibrato tra vita privata e lavorativa”.

Radar Academy Business School of Management è un’importante realtà formativa con 13 sedi in tutta Italia, specializzata nella preparazione dei giovani al mondo del lavoro, in grado di offrire ai propri allievi un’esperienza pratica significativa tramite stage presso importanti aziende partner. Gli stage consentono agli allievi di mettere in campo le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso formativo e di apprendere concretamente le competenze e le attività relative al ruolo professionale che desiderano svolgere.

Tra le proposte formative più richieste, anche nella sede di Catania, c’è Management delle risorse umane, E-commerce e digital marketing, Management dell’industria farmaceutica e Comunicazione digitale e social media marketing.

“I nostri allievi risultano preparati e pronti a mettersi in gioco – ha dichiarato Ernesto D’Amato, direttore generale di Radar Academy – Lo sviluppo delle soft skills durante il percorso di studi, li aiuta ad adattarsi al contesto professionale in cui sono inseriti e comprendere cosa vuol dire realmente essere multitasking e lavorare in team. Il dato relativo alla loro riconferma in azienda post tirocinio ne è la principale testimonianza dell’efficacia del percorso formativo offerto da Radar Academy nel creare opportunità di lavoro in Sicilia.

In tal modo, contribuiamo a tutelare il “capitale umano” siciliano: le menti brillanti non sono più costrette a lasciare l’isola per lavorare e ottenere riconoscimenti professionali di alto profilo“.

Durante gli stage sono emerse numerose storie di successo tra gli allievi di Radar Academy Catania. Ad esempio, Flavia Lanzarotta, allieva del master in Management delle Risorse Umane, ha intrapreso uno stage presso una filiale palermitana di Randstad, una multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane. Un altro caso di successo riguarda Vanessa Castorina, allieva del master in Management delle risorse umane, che ha svolto uno stage a Free Mind Foundry, scuola di alta formazione con sede nel catanese, ed è stata poi assunta.

La sede catanese di Radar Academy, nell’ambito delle iniziative mirate a offrire ai propri allievi un percorso formativo di qualità e per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, ha organizzato il 28 giugno al centro “ZO” nella città etnea “Radar For Talent”, un evento che ha dato la possibilità agli studenti di confrontarsi con le imprese del territorio e scoprire interessanti opportunità di carriera. Tra gli ospiti della serata che si sono confrontanti nel panel in cui si è discusso di lavoro, formazione e networking, Giovanni Lo Faro, presidente di Aidp Sicilia (Associazione italiana per la Direzione del Personale), Andrea Bonanni Caione, avvocato di Deloitte Legal Italy, Giulia Padovano, manager di Upmc Italy, (University of Pittsburgh medical center), Andrea Francesco Faro, responsabile risorse umane di Logistica s&g srl, Pietro Speziale di LawLab, Antonio Conti ceo di Digitizers e Corrado Finocchiaro e Antonino Paratore di Kataniastudio.

A chiudere il talk la content creator Fabiana Andreani, specialista in orientamento e lavoro under 35. “La formazione farà la differenza – è il messaggio lanciato da Andreani ai giovani – e vi metterà al riparo dalle nuove tecnologie“. Al termine dell’evento sono stati consegnati gli attestati dei master agli studenti.

Radar Academy è un’importante realtà formativa che si impegna a preparare i giovani al mondo del lavoro attraverso percorsi formativi mirati e stage aziendali significativi. Fondata con l’obiettivo di creare i manager del futuro, Radar Academy si distingue per l’eccellenza dei suoi programmi formativi e per le collaborazioni consolidate con aziende partner di successo.

