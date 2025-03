Nella giornata di venerdì 21 marzo, si è tenuta a Palermo un’importante assemblea sindacale nella sede dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del coordinatore nazionale della UIL Pubblica Amministrazione Giustizia Luigi Porrino, del segretario generale della UILPA Sicilia Alfonso Farruggia e del segretario aziendale dell’UIEPE di Palermo, Alberto Lilla.

L’evento ha rappresentato un momento cruciale per il confronto tra i lavoratori e la dirigenza, finalizzato ad affrontare e discutere le principali problematiche che caratterizzano il settore.

Nell’occasione, la UILPA ha ribadito il proprio impegno nella difesa dei diritti dei dipendenti pubblici.

Prima dello svolgimento dell’assemblea, la delegazione della sigla sindacale ha incontrato la nuova direttrice reggente, la dottoressa Gabriella Di Franco, subentrata alla dottoressa Anna Internicola.

I rappresentanti sindacali hanno formulato i migliori auguri di buon lavoro alla dirigente, sottolineando l’importanza di una gestione improntata all’ascolto e alla valorizzazione del personale: elementi fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sereno e produttivo.

Nello specifico, Luigi Porrino e Alfonso Farruggia auspicano che la nomina di Gabriella Di Franco possa rappresentare un’opportunità per costruire un’amministrazione efficiente, trasparente e attenta ai diritti dei lavoratori.

La UILPA, inoltre, ha ribadito la necessità di un dialogo costante tra le parti, per far sì che le esigenze del personale siano ascoltate e tradotte in azioni concrete.

L’assemblea ha registrato un’ampia partecipazione, segnale evidente dell’interesse e della necessità di un dialogo aperto sulle tematiche sindacali.

Durante l’incontro, il coordinatore nazionale della UILPA Giustizia Luigi Porrino e il segretario generale della UILPA Sicilia Alfonso Farruggia hanno rivolto un caloroso benvenuto ai nuovi assunti, ricordando loro il ruolo centrale del sindacato nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione di migliori condizioni occupazionali.



Nel corso dell’assemblea, Alfonso Farruggia ha sottolineato come la UILPA abbia dovuto affrontare negli anni diverse vertenze sindacali, alcune delle quali si sono risolte anche in sede giudiziaria, per combattere ingiustizie e violazioni contro i diritti dei dipendenti.

Ha inoltre evidenziato che l’incontro con la direttrice reggente segna un punto di svolta: la UILPA intende aprire un nuovo capitolo improntato alla costruzione di relazioni sindacali basate sulla collaborazione e il confronto, pur mantenendo ferme le proprie battaglie per il rispetto della dignità professionale e della giusta retribuzione del personale.

Un punto centrale della discussione ha riguardato la recente decisione della UILPA di non sottoscrivere il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Centrali.

Luigi Porrino ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla consapevolezza che il contratto, così come strutturato, non garantisce un’adeguata valorizzazione del personale e non risponde pienamente alle esigenze dei lavoratori del settore.

La UILPA ha ribadito con forza che continuerà a battersi per condizioni contrattuali più eque, per una maggiore trasparenza nelle progressioni di carriera e per il riconoscimento delle competenze e dell’esperienza maturata dal personale.

Luigi Porrino ha inoltre sottolineato l’importanza di non escludere la sigla dai tavoli di confronto sindacale, poiché la UILPA è risultato il sindacato più rappresentativo in termini di numero di iscritti e voti ottenuti nell’ultima tornata elettorale della Rappresentanza Sindacale Unitaria, presso l’UIEPE di Palermo.

Durante l’assemblea, i presenti hanno ribadito la centralità del sindacato nella difesa dei diritti dei lavoratori e la necessità di mantenere alta l’attenzione su tutte le istanze che riguardano il benessere del personale e l’efficienza dei servizi pubblici.

L’incontro con la nuova direttrice reggente rappresenta dunque un’opportunità per avviare un percorso di collaborazione proficua, nel rispetto dei ruoli, ma con la determinazione di garantire ai lavoratori le tutele e le condizioni di lavoro che meritano.

La UILPA continuerà a vigilare e a intervenire con fermezza su ogni problematica, portando avanti il proprio impegno con responsabilità e determinazione.

PALERMO

