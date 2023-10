Torna Averna Open Talk. Per il nuovo appuntamento che porta al centro del dibattito del format ideato da Averna tematiche sempre differenti che coinvolgono il pubblico, giovedì 5 ottobre a partire dalle 18 (ingresso gratuito) si parlerà della valorizzazione del territorio attraverso arte, natura e cultura.



Sul palco dell’Averna Spazio Open di via Paolo Gili 4, con Averna Open Talk saliranno Terradamare, U’ Game e Radicepura: due progetti palermitani legati al turismo e all’esplorazione urbana e un museo molto particolare.



Terradamare, la cooperativa turistica formata da artisti, esperti di social, turismo e web, racconterà come si promuovere la città grazie all’interazione tra visitatori e comunità locale, per esempio tramite itinerari ad hoc, corsi, laboratori, manifestazioni ed eventi che valorizzino il patrimonio e la cultura.



U’Game, che ha lo stesso obiettivo, spiegherà come questo sia possibile raggiungerlo attraverso il game design, portando il visitatore a scoprire il patrimonio della Sicilia, culturale materiale e immateriale, con l’utilizzo di giochi di esplorazione urbana sia fisici sia digitali.



Infine Radicepura, un vero e proprio museo-giardino a Giarre, un luogo che promuove l’arte dei paesaggisti, espone piante monumentali e contribuisce a ridisegnare il panorama siciliano in modo innovativo e, soprattutto, sostenibile. Alla fine del talk, sarà offerto l’Averna Sicilian Mule.

Luogo: Averna Spazio Open , Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

