La VII edizione del concorso fotografico “Il Borgo più bello d’Italia in uno scatto” dedicato alle bellezze di Petralia Soprana è già in corso. Il tema scelto e: “Petralia Soprana e le quattro stagioni”

Il concorso invita il fotografo a esplorare e immortalare la magnificenza di Petralia Soprana durante il ciclo naturale che scandisce il passare del tempo. Un viaggio per esaltare la bellezza e l’autenticità di questo borgo attraverso le diverse sfumature e atmosfere che offrono le quattro stagioni. La sensibilità dell’autore potrà descrivere questo rapporto e conciliarlo con monumenti, piazze, persone o simboli del borgo.





La partecipazione al concorso, bandito dal Comune e sposato dall’azienda Italkali, è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie formato minimo (40 x 30 cm) unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata. Sono ammesse fotografie inedite in bianco e nero e/o colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Il materiale dovrà essere inviato o consegnato in un plico entro il 29 agosto 2025.





Le fotografie dei partecipanti al concorso saranno sottoposte al voto di una giuria che esprimerà un giudizio insindacabile. Alcune di esse faranno parte del calendario 2026 che sarà realizzato dall’amministrazione comunale.

Tre i premi in denaro: 700 euro al 1°, 500 al 2° e 300 euro al 3°.

Tutti i dettagli sono contenuti nel bando reperibile sul sito del comune di Petralia Soprana.

Per visionare il regolamento e scaricare la domanda di partecipazione www.comune.petraliasoprana.pa.it





