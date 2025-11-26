“La violenza contro le donne e femminicidio” è il tema della prossima conferenza della XX edizione del Progetto educativo antimafia promosso dal Centro Studi Pio La Torre. Dalle 9 alle 11 di venerdì 28 novembre, nell’aula magna dell’I.T.S.T. ”Vittorio Emanuele III” di via Duca della Verdura 48, a parlare saranno la sociologa dell’Università di Palermo Alessandra Dino e l’avvocato Monica Genovese. Coordinerà i lavori la giornalista Gilda Sciortino.

Come sempre, a fine conferenza, le relatrici risponderanno alle domande che verranno loro poste dagli studenti collegati in videoconferenza dalle scuole di tutta Italia.





