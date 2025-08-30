Dopo una stagione di Serie D giocata con grinta, talento e un pizzico di follia agonistica, l’ASD Volley Sport Alcamo ha deciso che… è ora di salire di livello.

L’anno sportivo 2025/26 vedrà la squadra alcamese, in collaborazione con la società di Castelvetrano New free volley, disputare il campionato regionale di Serie C, un campionato di tutto rispetto per un gruppo giovane che già si è distinto lo scorso anno per le buone capacità tecniche e caratteriali.

Un passo ambizioso e strategico, che parla chiaro: non si gioca solo per partecipare, si gioca per crescere, migliorare e affrontare nuove sfide ad altezza (e potenza) massima.





“Siamo orgogliosi di poter dire che noi della Volley Sport Alcamo “C siamo“ – dicono i dirigenti – e speriamo che questo possa contribuire a portare più ragazzi/e in palestra e a far crescere il movimento sportivo Alcamese e non”.

