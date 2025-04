Si svolgerà nel weekend dal 25 al 27 aprile 2025, nel Cassaro Alto, proprio nel cuore del Centro Storico di Palermo, la X edizione de La via dei librai, manifestazione culturale nata per promuovere i libri e la lettura, incontrare autori ed autrici, e celebrare, in molte sue declinazioni, cultura ed impegno civile.

Il progetto ispirato dal tema “Abitanti del nostro tempo” e promosso dal Comitato per La via dei Librai, dall’Associazione Cassaro Alto e Significa Palermo ETS, animerà Villa Bonanno, il Piano della Cattedrale e Piazza Bologni con ben 80 appuntamenti per tre giorni, dalle 10 alle 20 di sera.





Il 25 aprile, alle ore 16, a Villa Bonanno, Edizioni L’Arca di Noè presenterà le tre recenti pubblicazioni di altrettante “abitanti del nostro tempo” palermitane Margherita Musso, Giovanna Fileccia e Marianna Guccione.

Di Margherita Musso, blogger di Panormitania ed appassionata d’arte e tradizioni popolari, sarà presentato il racconto breve, scritto in italiano e siciliano, dal titolo “Minicu e lu re di Sicilia”; della poliedrica scrittrice, poeta, artista ed editrice, Giovanna Fileccia sarà presentata la silloge poetica tutta in siciliano dal titolo “Sugnu petra”; di Marianna Guccione, avvocata e poeta, sarà presentata la raccolta di poesie intitolata “Selvatica”.





Oltre a presentare e promuovere le sue nuove pubblicazioni, il 25, 26 e 27 aprile, Edizioni L’Arca di Noè proporrà al pubblico anche tutti gli altri titolo del suo catalogo, nello stand sul piano delle Cattedrale che condividerà con Faro Convention Citizens of Europe, associazione culturale attenta a promuovere eventi e a valorizzare autori ed artisti impegnati nel mondo sia della letteratura sia dell’arte. Tale associazione, sabato 26 aprile, alle ore 11, presenterà e converserà con gli autori, poeti ed illustratori: Manuela Mignemi, Giulia Petrucci, Antonio Policarpo, Rosa Maria Chiarello, Serena Lao e Letizia Bilella.

Il 25, 26 e 27 aprile, inoltre, lo stand di Edizioni L’Arca di Noè e di Faro Convention Citizens of Europe esporrà le illustrazioni di Rosa Anna Argento, presidente di Faro, e le opere pittoriche di Rosario Calì Ro.Ca..

Luogo: Villa Bonanno, corso Vittorio Emanuele, PALERMO, PALERMO, SICILIA

