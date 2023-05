La XII esima stagione concertistica dell’Associazione MusicaMente di Palermo proseguirà il 4 giugno, all’Oratorio di Santa Cita, alle 19, con il concerto che vedrà protagonista il Quartetto Altems.

Il programma prevede quartetti d’archi di Haydn e Brahms.

Il Quartetto Altemps, formato da Stefano Barneschi, violino primo, Fabio Ravasi, violino secondo, Ernest Braucher alla viola e Marco Testori al violoncello, nasce dall’incontro di quattro musicisti con una grande esperienza nella prassi esecutiva storica. Musicisti che hanno in comune l’intento di proporre una differente lettura del grande repertorio classico e romantico, attraverso un’impostazione innovativa e originale.

Con l’approccio che negli ultimi decenni ha rivoluzionato la concezione e l’interpretazione della musica sei-settecentesca, il Quartetto intende affrontare il repertorio con lo spirito di un musicista dell’epoca che esegue musica nuova. Con lo sguardo in avanti e non a ritroso. A fondamento di questo lavoro c’è lo studio e la comparazione delle fonti originali, manoscritti o prime edizioni dell’epoca.

La lunga pratica e l’approfondita competenza che i quattro musicisti hanno maturato all’interno di ensemble di fama internazionale, come Il Giardino Armonico, Europa Galante, Kammerorchester Basel, I Barocchisti, Il Suonar Parlante, li ha portati ad intraprendere questo percorso cameristico con una particolare consapevolezza stilistica e profondità esecutiva.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.