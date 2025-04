La XIV stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 6 aprile, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita, con il concerto“Mucho Corazon, la canzone ai tempi del tango”, che vede protagonisti il duo argentino composto dalla cantante Eva Sola, accompagnata dal virtuoso chitarrista Leo Andersen.

In Sud America gli anni Quaranta furono un periodo di grande effervescenza culturale e musicale, una vera età dell’oro per il tango e il bolero. Questi due generi iconici si sono intrecciati insieme spinti da uno scambio dinamico di artisti, cantanti e direttori d’orchestra che hanno portato avanti e indietro le loro melodie in tutto il continente, dalle strade piene di sentimento di Buenos Aires a i ritmi vivaci di Cuba, Colombia, Messico e Brasile. Il titolo di questo programma allude alle storie romantiche raccontate in queste canzoni, eseguite dal chitarrista Leo Andersen e dalla cantante Eva Sola. Gli artisti riescono a ricreare insieme la potenza espressiva di questo repertorio tuffandosi nella vocalità e lo stile strumentale di quegli anni. Questo spettacolo presenta una selezione di 16 tra le canzoni più rappresentative degli anni Quaranta, un viaggio nostalgico nel mondo degli anni Quaranta: Manzi, Contursi e i fratelli Exposito: la celebrazione di un evento di indimenticabile eredità musicale.









Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 06/04/2025

Data Fine: 06/04/2025

Ora: 19:00

Artista: Eva Sola

Prezzo: 0.00

