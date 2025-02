Nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven si esibiranno Natasha Katài, Domenico Ghegghi e Vincenzo Licata, accompagnati al piano dal maestro Giuseppe Cinà

ll 23 febbraio, alle ore 18,00, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà un evento straordinario: “Il Gran Galà della Lirica”, organizzato dall’Accademia Beethoven nell’ambito della sua XXV Stagione Concertistica. Saranno protagonisti tre artisti d’eccezione: il soprano Natasha Katài, il tenore Domenico Ghegghi e il baritono Vincenzo Licata, accompagnati al pianoforte dal maestro Giuseppe Cinà. Una serata che porterà il pubblico in un viaggio emozionante tra i capolavori di Puccini, Giordano, Verdi e Mascagni, regalando un’esperienza indimenticabile.

Il programma si apre con la struggente O Mimì, tu più non torni da La Bohème di Puccini, per poi immergersi nella drammaticità di Nemico della Patria da Andrea Chénier di Giordano, dove Vincenzo Licata interpreterà magistralmente il tormentato Gérard. Natasha Katài incanterà con la sua intensità in La mamma morta, sempre da Andrea Chénier, mentre Domenico Ghegghi darà voce alla passione di Amor ti vieta da Fedora. Emozioni in crescendo con il duetto Ciel… mio padre… da Aida di Verdi, che vedrà Katài e Licata protagonisti di un momento di pura tensione drammatica. La poesia musicale di Bimba dagli occhi pieni di malia da Madama Butterfly di Puccini sarà affidata a Ghegghi e Katài, mentre il Valzer da Il Gattopardo offrirà un omaggio alla tradizione siciliana. La serata culminerà con Cavalleria Rusticana di Mascagni, tra il duetto Tu qui, Santuzza e l’aria Ah! Il Signore vi manda, concludendo in un’esplosione di pathos.

L’Accademia Beethoven, nella sua XXV stagione, conferma il suo impegno nella promozione della grande lirica, portando a Marsala artisti di fama internazionale. Natasha Katài, formatasi al Conservatorio di Mosca, ha incantato i teatri di tutto il mondo con la sua voce cristallina e la sua presenza magnetica in ruoli iconici come La Traviata e Madama Butterfly. Domenico Ghegghi, celebre interprete del repertorio verista, ha lasciato il segno su prestigiosi palcoscenici, dando vita a personaggi indimenticabili come Andrea Chénier e Cavaradossi. Vincenzo Licata, baritono di rara espressività, vanta una carriera ricca di collaborazioni con direttori d’orchestra di fama mondiale, spaziando in ruoli chiave come Rigoletto e Scarpia. A dirigere il tutto, il maestro Giuseppe Cinà, pianista e direttore d’orchestra di grande sensibilità, che saprà esaltare le voci e le emozioni della serata.

Fondata nel 1990 dal Maestro Giuseppe Lo Cicero, l’Accademia Beethoven è da oltre trent’anni un simbolo della cultura musicale marsalese. La sua missione di valorizzare la grande musica e il territorio ha trasformato Marsala in un punto di riferimento per il turismo culturale. La XXV Stagione Concertistica con un cartellone di 16 eventi musicali, patrocinata dall’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Città di Marsala, celebra questo traguardo con un programma di altissimo livello.

Il Gran Galà della Lirica non è solo un concerto, ma una celebrazione della cultura e del patrimonio lirico italiano, resa possibile da artisti straordinari. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera e per chi desidera scoprirne la magia. Il 23 febbraio, al Teatro Sollima di Marsala, vi aspetta una serata che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti. Per informazioni e/o prenotazioni: 320 690 5330. Biglietti acquistabili anche al botteghino del Teatro Sollima dalle ore 16:OO di domenica 23 febbraio

