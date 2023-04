Approvati oggi dalla Commissione Salute dell’Ars due disegni di legge sui quali è stata raggiunta l’unanimità dei voti dei componenti. Il primo disegno di legge riguarda l’istituzione della figura dello psicologo di base tra i servizi di medicina generale. L’altro testo di legge invece autorizza il Policlinico universitario di Messina ad avviare una selezione interna destinata ai medici e sanitari EP, per l’attribuzione della qualifica dirigenziale. “Sono estremamente soddisfatto per il lavoro svolto il Commissione – affferma il presidente Pippo Laccoto. É stata fatta una sintesi tra le diverse proposte avanzate dai gruppi parlamentari. Quando verrà approvata la legge – continua Laccoto – avremo un nuovo servizio sanitario che renderà più moderna l’offerta delle prestazioni rispondendo alle esigenze che provengono dai cittadini. Del resto l’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità di sostenere da un punto di vista mentale e relazionale tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli adolescenti, dai giovani agli anziani alle persone più fragili”. Per quanto riguarda il ddl che autorizza selezioni nell’area medica del Policlinico universitario di Messina, il presidente Laccoto sottolinea che “in questo modo si pone fine ad un’annosa problematica che riguarda medici e sanitari EP (elevata professionalità) in servizio nell’azienda sanitaria. Con questa norma il commissario del Policlinico potrà avviare una selezione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale. E con la selezione – conclude – verranno fatti salvi tutti i diritti relativi al trattamento giuridico ed economico maturati fino al momento del passaggio di qualifica. Il disegno di legge è una risposta concreta a quei sanitari che hanno finora occupato posizioni di grande importanza strategica e garantito prestazioni mediche assistenziali di elevato profilo professionale”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.