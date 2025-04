Trapani si risveglia avvolta in un’aura di sacra attesa. L’aria vibra di una devozione silenziosa, carica di secoli di fede. Oggi, non è un giorno come gli altri, ma l’inizio di un cammino interiore collettivo, il primo atto di un dramma sacro che culminerà nel silenzio assordante del Venerdì Santo. Oggi, la Madonna dei Massari esce tra noi.

Quel quadro, custodito con amore e venerazione, non è una semplice tela dipinta. È il volto stesso del dolore materno, l’espressione universale della sofferenza di una madre di fronte al destino del proprio figlio. I suoi occhi, velati di lacrime eterne, sembrano scrutare le nostre anime, condividendo il peso di ogni nostra pena, di ogni nostra fragilità.





Quando le porte della sua dimora si aprono, un fremito percorre la folla silenziosa. È un’emozione palpabile, un misto di rispetto, amore filiale e profonda compassione. La Madonna Addolorata si mostra, nella sua maestosa semplicità, pronta a percorrere le vie della sua città, portando con sé il fardello di ogni cuore trapanese.

Quest’anno, il suo cammino sarà ancora più denso di significato. L’incontro con Santu Patre, San Francesco di Paola, è un abbraccio spirituale che affonda le radici nella storia e nella devozione popolare. Due figure emblematiche della nostra terra si uniranno in un dialogo silenzioso di fede, un momento di grazia che eleva l’anima e rafforza il legame con le nostre radici più profonde.





Ma il culmine di questa prima giornata di sacri riti sarà la sosta all’ex Piano San Rocco. Lì, in quel luogo intriso di memorie e preghiere, la Madonna dei Massari veglierà su Trapani per tutta la notte. Sarà un’attesa orante, un silenzioso dialogo tra la Madre Celeste e i suoi figli. Ogni lume tremolante, ogni sussurro di preghiera, sarà un omaggio al suo dolore, un’offerta di conforto al suo cuore immacolato.





Questa notte di veglia non è solo un rito, ma un atto d’amore. È la comunità che si stringe attorno alla sua Madre Addolorata, offrendo il proprio tempo, le proprie lacrime, le proprie speranze. In quel silenzio sacro, si rinnova il patto di fede, si rafforza il senso di appartenenza, si percepisce la presenza consolatrice di Colei che comprende ogni nostra sofferenza.

L’uscita della Madonna dei Massari segna l’inizio di una settimana intensa, un percorso spirituale che ci condurrà attraverso le stazioni della Passione, fino alla gioia della Resurrezione. Ma questo primo giorno, con il suo carico di emozione e la promessa di una notte di preghiera, resta impresso nel cuore come un preludio solenne, un’invocazione silenziosa alla Madre che non ci abbandona mai nel nostro cammino. Che il suo sguardo addolorato ci accompagni e ci conforti in questi giorni di sacra memoria.

Luogo: Chiesa Anime Sante del Purgatorio , Via San Francesco d’Assisi, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

