“Un nuovo atto di violenza nei confronti della polizia di Stato a Palermo, che fa seguito ad altri gravi episodi occorsi nel capoluogo siciliano in danno di poliziotti chiamati ad adempiere al proprio dovere a tutela della sicurezza dei cittadini tutti” Lo ha detto il palermitano Vittorio Costantini, appena confermato all’unanimità Segretario Generale Nazionale Uil Polizia nel corso del III Congresso che si è concluso presso la Sala dei Baroni di Napoli.





“La pattuglia della polizia – ha precisato Vittorio Costantini – era intervenuta nel quartiere San Lorenzo, ove due giovani avevano tentato di sottrarsi ad un controllo nel corso del quale è stata poi rinvenuta della sostanza stupefacente. Un fatto molto grave, che ha comportato la frattura del setto nasale del collega oltre a ripetuti insulti alla Polizia, che si aggiunge ai recenti interventi degli agenti in occasione delle vampe di San Giuseppe, ed altre aggressioni occorse nel quartiere di Ballarò. Oltre a ciò un altro agente, appena il giorno prima, è stato travolto da uno scooter a Catania”.





Proprio il tema della Sicurezza è stato centrale nel corso dei lavori del III Congresso nazionale tenutosi alla presenza del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. La Uil Polizia, infatti, ha posto al centro dell’attenzione del governo nazionale sia il settore della Sicurezza che della previdenza. In particolare per i giovani poliziotti si rischia, senza la previdenza complementare, una pensione da fame. “Eppure – ha aggiunto Costantini – il numero dei poliziotti in Italia si è ridotto in dieci anni da 110.000 a 94.000 unità. Un calo del 15% che deve far riflettere su come si affrontano le nuove emergenze del Paese che non possono non avere un significativo riflesso anche sul tema della tenuta dell’ordine pubblico”.





I lavori del III Congresso Uil Polizia, hanno visto l’entrata nel Consiglio nazionale del sindacato di sette dirigenti provenienti dal capoluogo siciliano e, nella Segreteria nazionale, del palermitano Giovanni Assenzio, già segretario provinciale Uil Polizia Palermo il quale, in numerose occasioni, ha posto l’attenzione sulle continue e sempre più preoccupanti aggressioni in danno dei poliziotti. Una situazione allarmante sia per chi direttamente deve intervenire in strada che per la collettività tutta. La Uil Polizia esprime la sua più calorosa solidarietà nei confronti dei colleghi feriti mentre svolgevano il proprio dovere augurando una pronta guarigione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.