VILLAFRANCA TIRRENA – Nella settimana che si avvia alla conclusione la Sicily Beach Volley School F.lli Anastasi si è messa alla prova misurandosi in due allenamenti congiunti contro i giovani dell’Intermedia Volley in casa, formazione di Spadafora che giocherà la prossima Serie C, e qualche giorno dopo una partita amichevole contro i pari categoria nel girone I di Serie B del Papiro Volley Fiumefreddo in trasferta.

Al di là del risultato positivo, 6-0 contro Spadafora, e negativo, 0-5 contro Fiumefreddo, i due test sono serviti a coach Zappalà per fare il punto dopo ormai più di un mese di lavoro: “Se devo essere realistico posso affermare che siamo una squadra da bassa classifica, il nostro obiettivo rimane la salvezza anche se non sarà così semplice da ottenere. Paghiamo lo scotto di essere una squadra inesperiente, sarà quindi un anno di sofferenza, ma sapevamo di dover lottare”. L’obiettivo per la Sicily Bvs sarà evitare l’ultimo posto, far crescere la squadra e far fare esperienza ai giocatori.

Nel frattempo per arrivare preparati all’esordio in campionato, che sarà il 15 ottobre contro l’Aquila Bronte al PalaCampagna di Saponara, la società sta prendendo accordi per un allenamento congiunto contro il Volley Valley, formazione etnea iscritta alla Serie C. Si vuole infatti sfruttare il prossimo fine settimana, in quella data inizierà ufficialmente il campionato ma la Sicily Bvs F.lli Anastasi osserverà un turno di riposo. Non è ancora ufficiale in quanto le due società si stanno ancora accordando.

