TrasFormAzioni: il progetto per promuovere benessere, protagonismo e sperimentazione della creatività giovanile

Progetto finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2022.



Un anno di eventi e attività tra febbraio e novembre 2025 sui temi del benessere, del protagonismo e della creatività giovanile, per contrastare il forte disagio giovanile in aumento e favorire l’inclusione sociale attraverso percorsi educativi di crescita e consapevolezza dei giovani. Questo l’obiettivo del progetto TrasFormAzioni – Giovani Protagonisti, finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2022.







Il progetto, avente come capofila la l’AICS – Comitato Provinciale di Agrigento APS, può contare sul partenariato con l’Associazione di Promozione Sociale Girasole, l’ASD Sicilia Ride APS e Beddamé Food Travel People APS, da anni attive sul territorio regionale, e di diversi protocolli di intesa con Enti Pubblici. Inoltre, al ne di realizzare una più ampia “comunità educante” che mira al raggiungimento del benessere, del protagonismo e della promozione della creatività dei giovani, il partenariato si avvale di collaborazioni con diversi professionisti che, a vario titolo, collaborano alla realizzazione di un vero e proprio “Patto Educativo di Comunità”.

Punto di partenza del progetto è l’emergenza educativa che la provincia di Agrigento affronta ormai da diversi decenni, con tutte le disuguaglianze che ne derivano e il crescente disagio sociale. Il progetto interverrà quindi nelle città di Canicattì e di Joppolo Giancaxio, coinvolgendo i relativi Distretti Sociosanitari 01 e 03, con l’organizzazione e la realizzazione di attività ludiche, ricreative, culturali e sportive, inclusi laboratori culinari e sull’affettività. Al fine di promuovere il protagonismo giovanile, il progetto fornirà anche strumenti di co-progettazione sociale e faciliterà processi di incubazione delle idee, per stimolare la creatività e l’imprenditorialità delle giovani e dei giovani siciliani. Infine, attraverso le competenze acquisite, le persone partecipanti potranno ideare, progettare e sperimentare forme di lavoro sociale da promuovere sui territori di riferimento, come attività di fruizione di beni culturali e ambientali o cucina di comunità a km0.





Ed è proprio questa la caratteristica innovativa del progetto: sono i giovani ad essere protagonisti del cambiamento, in quanto saranno loro a immaginare e ideare, progettare e portare avanti nuove esperienze creative e lavorative, contrastando le disuguaglianze e valorizzando la ricchezza delle diversità dei territori siciliani.

Tutte le attività sono gratuite, e il calendario delle iniziative e le modalità di iscrizione verranno presentate durante l’evento di lancio del progetto, che si svolgerà sabato 8 febbraio 2025 alle 17:30 presso la Sala Conferenze del Polo Socio-Culturale della Banca San Francesco di viale Giudice Antonino Saetta 56, a Canicattì. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.





Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del progetto TrasFormAzioni.

Per eventuali richieste è possibile utilizzare i suddetti canali social o scrivere

un’e-mail all’indirizzo progetto.trasformazioni@gmail.com.

Link utili:

https://www.facebook.com/progetto.trasformazioni

https://www.instagram.com/progetto.trasformazioni/

Luogo: Sala Conferenze del Polo Socio-Culturale della Banca San Francesco, viale Giudice Antonino Saetta, 56, CANICATTI’, AGRIGENTO, SICILIA

