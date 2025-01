Il pluripremiato chef della pizza fritta e della pizza a portafoglio Enzo Piedimonte che è stato in queste ultime ore anche nella Guida Pizzerie d’Italia 2025 di Gambero Rosso sarà Leader nella vetrina collaterale al Festival di Sanremo, curando l’ospitalità dei numerosi vip dalla musica al mondo del cinema e della TV. Una vasta platea esigente e di alto livello “da sfamare” con leccornie d’arte bianca.

L’Arena del Gusto di “Casa Sanremo” si conferma, anche quest’anno, il luogo dove tradizione ed innovazione si incontrano. Alla sua guida, ci sarà Enzo Piedimonte, affiancato da Carmelo Pistritto, esperto del settore.

Piedimonte, incassando prestigiosi riconoscimenti tra cui “due spicchi” Gambero Rosso, è rinomato per la sua volontà nel perfezionamento e nella spinta dei sapori tradizionali e per la dote di modernizzare con creatività. Con una carriera che lo ha visto protagonista in eventi di rilievo nazionale e internazionale, il suo contributo all’Arena del Gusto aggiunge un inestimabile calibro al progetto. L’essere stato inserito quest’oggi nella Guida Gambero Rosso 2025 di Pizzerie d’Italia è una notevole attestazione di stima e fiducia che pone l’accento “sull’impegno, la passione e la dedizione che mettiamo ogni giorno nel portare in tavola la migliore esperienza possibile”. Con queste ultime parole lo stesso professionista dei dischi di farina commenta il traguardo importante (anche se per lui il presente è sempre una partenza).

Il prossimo 31 gennaio, nella sede di Gambero Rosso a Palermo, si svolgerà un evento di presentazione ufficiale dei pizzaioli protagonisti dell’Arena del Gusto. Un appuntamento per conoscere i maestri che daranno vita ad un’esperienza unica di sapori e tradizioni.

Per supportare l’importante lavoro di Piedimonte e Pistritto, la comunicazione social sarà affidata a Erika Ristuccia e Federica Natalini, Social Media Manager di Post&Virgola e collaboratrici fidate dello stesso Piedimonte. Le due professioniste gestiranno la narrazione digitale dell’Arena del Gusto, valorizzando i momenti salienti dell’evento attraverso contenuti innovativi e coordinando i numerosi influencer che parteciperanno alla manifestazione.

La presenza a Sanremo di Gambero Rosso, leader nell’informazione enogastronomica e partner ufficiale dell’area food, completa un quadro di assoluta eccellenza. Questo sodalizio rappresenta un’occasione unica per promuovere la cultura del gusto italiano e le sue eccellenze in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo.

Con un mix di talento, passione e studio di nuove modalità di produzione, l’Arena del Gusto è pronta ad essere protagonista di “Casa Sanremo 2025”, offrendo un viaggio sensoriale tra sapori, emozioni e storie autentiche.

