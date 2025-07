l produttore berlinese di fama mondiale Paul Kalkbrenner porta il suo show in Sicilia. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti il dj set si terrà venerdì 1 agosto 2025 al Wave Summer Music (Villa Bellini) di Catania. L’appuntamento siciliano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management ed è inserito nel Catania Summer Fest, la rassegna del Comune di Catania.



Con una carriera che abbraccia oltre due decenni, Il berlinese Paul Kalkbrenner ha tracciato un percorso professionale senza precedenti, con un talento che è emerso dall’ambito underground per raggiungere le vette delle classifiche, facendo da headliner a diversi festival e accumulando milioni di fan. In Italia, dove ha sempre ricevuto un’accoglienza calorosa, Paul Kalkbrenner promette di offrire degli spettacoli che celebreranno il suo straordinario viaggio musicale, tra nuove tracce e i classici che hanno segnato la sua carriera. Un ritorno che non mancherà di entusiasmare e coinvolgere tutti il pubblico.





Classe 1977, Paul Kalkbrenner è conosciuto a livello internazionale per i suoi brani principalmente legati alla città di Berlino e alla sua tormentata storia. Nel 2015 firma con la Sony Music/Columbia Records e pubblica l’album “7” che registra un clamoroso successo in Europa, occupando la prima posizione in numerose classifiche e arrivando in Top Ten in Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.





Il producer ha pubblicato 8 LP, entrando nella Top 10 delle classifiche generali in 10 Paesi e vendendo 1,5 milioni di copie e ha sperimentato anche diversi formati, tra cui una compilation virale di mixtape (“Back To The Future” – con più di 3 milioni di download e un tour sold out in dieci Paesi), seguita da una serie di singoli, “No Goodbye”, “Speak Up” e “Parachute”. A due anni dall’ultima pubblicazione esce il singolo “Schwer” (luglio 2023) accompagnato dal videoclip diretto da Jovan Todorovic. A ottobre 2024 Paul Kalkbrenner insieme a Mother Berlin ha dato vita al suo ultimo EP Kabelmann un progetto che, diviso in due tracce, è caratterizzato da un mix inconfondibile di suoni.



Biglietti disponibili al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio di domani.

