Corleone, città intrisa di storia e cultura, si appresta a lanciare un messaggio di grande attualità in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, oggi, 5 giugno. Il Complesso Monumentale S. Agostino ospiterà la straordinaria mostra “Metal Scrap can Save the World” dell’artista siciliano Salvo Vella, in arte Saweldart. L’evento non è solo un’esposizione artistica di pregio, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per la comunità di Corleone, che si impegna a promuovere la sostenibilità attraverso la creatività.





Corleone si fa promotore di sostenibilità con un artista di calibro mondiale

La scelta del Complesso Monumentale S. Agostino come sede dell’esposizione è altamente simbolica. Questo luogo storico offrirà un contesto suggestivo alle opere di Vella, creando un dialogo tra il ricco passato di Corleone e un futuro orientato alla sostenibilità. Come sottolineato dal Sindaco Walter Rà e da Teresa Colletti, Vice Presidente del Consiglio Comunale, l’amministrazione intende fare di Corleone un esempio virtuoso di come la consapevolezza ambientale possa tradursi in azioni concrete e innovative, partendo proprio dall’arte. La città si posiziona così non solo come palcoscenico di un evento artistico, ma come cuore pulsante di un messaggio universale: attraverso l’impegno comune, la creatività e la consapevolezza, il metallo di scarto – e con esso tutti i rifiuti – può davvero contribuire a salvare il mondo. L’aver convinto un artista di calibro internazionale come Salvo Vella a esporre proprio a Corleone è un chiaro segnale dell’impegno del comune verso queste tematiche.





Salvo Vella: l’alchimista del rottame acclamato a livello internazionale sceglie Corleone

Protagonista indiscusso di questa rassegna è Salvo Vella, le cui opere hanno già calcato palcoscenici prestigiosi come la Biennale di Firenze e hanno ricevuto attenzioni internazionali, inclusa una menzione sul New York Times. Vella trasforma ciò che per molti è solo “rottame metallico” in sculture che narrano storie, evocano emozioni e spingono alla riflessione.

“L’arte ha il dovere di interrogarsi sul mondo che ci circonda e, oggi più che mai, sul nostro impatto sul pianeta,” ha dichiarato Vella. Per l’artista, il riciclo non è solo un atto tecnico o un dovere civico, ma un profondo atto d’amore e di rispetto per la natura. Ogni pezzo di metallo che recupera e trasforma è un contributo tangibile alla riduzione dell’impatto ambientale. Le sue creazioni sono la dimostrazione che bellezza e sostenibilità possono coesistere, offrendo nuova vita a materiali altrimenti destinati alla discarica e trasformandoli in veri e propri simboli di rigenerazione. La sua partecipazione a eventi di rilievo internazionale e i riconoscimenti ricevuti in diverse esposizioni confermano il suo calibro artistico e la rilevanza del suo messaggio, e la scelta di esporre a Corleone sottolinea l’importanza che l’artista attribuisce a questo messaggio per la comunità locale.





Un invito alla riflessione e all’azione per il nostro futuro

L’esposizione di Vella, visitabile dal 5 al 15 giugno, è un potente monito: ogni oggetto scartato possiede il potenziale per una seconda vita. Questa mostra non è solo un’occasione per ammirare opere d’arte uniche, ma anche un invito all’azione per tutti, un promemoria dell’importanza di ridurre il nostro impatto ambientale e promuovere un’economia circolare. Il Complesso Monumentale S. Agostino, con la sua ricchezza storica e culturale, offre il contesto ideale per un’esplorazione del dialogo tra scultura e riciclo, evidenziando le infinite possibilità espressive del metallo e gli intrecci tra arte, storia e sostenibilità.





Informazioni Utili:

Mostra: “Metal Scrap can Save the World” di Salvo Vella

Sede: Complesso Monumentale S. Agostino, Via Sant’Agostino, 6, 90034 Corleone (PA)

Periodo: Dal 05 giugno 2025 al 15 giugno 2025

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 9:00 – 13:00

Sabato e Domenica: 10:30 – 13:00 | 17:00 – 19:00

