L’inaugurazione è prevista sabato 22 Febbraio alle ore 18:00 a Palazzo Modica, Scordia (Catania)

Dal 22 al 26 Febbraio le sale di Palazzo Modica a Scordia ospiteranno Popcratia, la personale dell’artista catanese Marco Tomarchio, figura emergente tra le avanguardie artistiche capitoline, già insignito membro ad honorem dall’Accademia Costantina. Selezionato alla Biennale di Milano del 2017 dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, il giovane scordiense ha recentemente aperto la sua Galleria d’arte in provincia di Catania dove attualmente vive ed esercita in vari stili. Le opere di Tomarchio, esposte in Italia e all’estero, non rimangono “ingabbiate” all’interno di un genere ma spaziano dal POP all’astratto, dal figurativo al concettuale.





Popcratia è titolo e tema della personale che sancisce il trionfo della forma sulla sostanza: il neologismo fonde la modernità frizzante della cultura pop, sapientemente rappresentata dall’artista in tecnica mista e acrilico su tela, e l’ideale intramontabile della democrazia dell’antica Roma. “Attraverso le raffigurazioni dei grandi imperatori e l’estetica pop – dichiara Tomarchio che sarà presente al vernissage di sabato 22 Febbraio – ho voluto rappresentare il vuoto della classe politica odierna, evidenziando il contrasto tra l’ideale di leadership e l’attuale assenza di visione. Le mie tele richiamano il parallelismo con l’antica Roma dove il potere distrae il popolo attraverso spettacoli di massa per mascherare le proprie oscenità e mancanze”.





Se la democrazia è stata per secoli la più alta espressione del potere civico, la “popcratia” ne rappresenta la distorsione contemporanea: una simulazione che, dietro l’apparente splendore e connessione con le masse, nasconde corruzione, declino e disfunzioni sistemiche. In una “popcratia”, la politica è spettacolo mediatico, un palcoscenico dove i leader non cercano più di guidare la nazione con competenza e visione, ma di intrattenere e sedurre il pubblico. Gli imperatori Augusto, Traiano, Adriano, Marco Aurelio, Diocleziano, Costantino diventano così, nei ritratti di Tomarchio, imperatori-star del pop di assoluta contemporaneità. Questa è la chiave dell’intera mostra che vede per la prima volta Marco Tomarchio esporre nella sua Scordia dopo la partecipazione al Luxemburg Art Prize che ne sancisce definitivamente l’appartenenza al panorama contemporaneo internazionale emergente. La mostra è sponsorizzata dalla cooperativa sociale Iride e promossa dal Comune di Scordia.

Luogo: Palazzo Modica, SCORDIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.