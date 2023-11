Dopo i consensi delle due personali pittoriche “Dialogo Natura Arte” e “Incontri”, tenutesi nei mesi scorsi rispettivamente negli spazi della Real Fonderia Oretea a Palermo e nella sede dell’ex Municipio di San Cipirello, Ornella Schirò torna a esporre le proprie opere al pubblico nell’ambito di un progetto corale.

“Il CORPO- movimenti in luce” è il titolo della collettiva a cui l’artista parteciperà e che si terrà a partire da sabato 4 novembre, data dell’inaugurazione alle 17:00, negli spazi del Country Time Club, in viale dell’Olimpo 5 a Palermo.

In mostra, anche i dipinti degli artisti Claudia Oliveri, Luciano Cannella, Marco Troia e Valentina Balsamo.

Ornella Schirò presenterà al pubblico due collage, “Acqua” e “Fuoco” e tre dipinti su tela: “Passaggio”, “Luce delle Anime”, realizzati con colori acrilici e inserti di carta e “Il Filo Rosso” con colori a olio e carta riciclata.

La mostra d’arte contemporanea, che vede alla direzione artistica il Maestro Diego Ganci, è stata organizzata dal fondatore e presidente di “Mondello Arte” Mauri Lucchese.

Fruibile fino al 12 novembre da martedì a domenica tra le 9:00 e le 22:00 con ingresso libero, rappresenta una straordinaria opportunità per approcciare e conoscere più dettagliatamente il linguaggio espressivo di Ornella Schirò, capace di intrattenere con la Natura e i suoi elementi un intenso dialogo.

Un corredo espressivo fatto di acqua, fuoco, aria e terra, luci e ombre, forme stilizzate e cerchi che non di rado simboleggiano il viaggio dell’animo umano e la vita stessa.

“Il CORPO- movimenti in luce” è il primo di una lunga serie di prestigiosi appuntamenti che vedranno Ornella Schirò impegnata sia in Italia che all’estero.

Particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla critica per la straordinaria capacità di padroneggiare forme e colori, volerà in Francia dove, dal 21 novembre al prossimo 24 febbraio 2024, è in programma “Paris Expo”, collettiva a cura di “Charm of Art” che vede protagonisti diciassette talenti italiani, tra cui Ornella Schirò, ospiti con le loro creazioni all’Institut Mutualiste Montsouris della capitale.

L’artista, inoltre, prenderà parte a un’altra prestigiosa collettiva nell’ambito del “Premio Teodorico per l’Arte e la Cultura”.

La Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea, a cura di “Ravenna Art Gallery” e “Venice Art Gallery”, sarà presentata dal professore Giorgio Gregorio Grasso, storico e critico d’arte, e si terrà a Ravenna dal 29 dicembre fino al 12 gennaio del prossimo anno.

Luogo: Country Time Club , viale dell’Olimpo , 5 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

