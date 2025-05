Giornata di grande partecipazione e attenzione alla salute a Balestrate, dove l’Asp di Palermo ha organizzato una nuova tappa dell’Open day itinerante della prevenzione. Dalle 10.30 alle 16.30, Piazza Rettore Evola si è trasformata in un villaggio della salute a cielo aperto, offrendo ai cittadini screening, visite ed esami gratuiti senza prenotazione.

In sole sei ore sono state 639 le prestazioni complessivamente erogate, confermando il forte interesse della popolazione verso i temi della prevenzione e dell’accesso facilitato ai servizi sanitari. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia.

“Siamo soddisfatti per la risposta del territorio – ha detto il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la rete della prevenzione, abbattendo barriere di accesso e portando i servizi vicino ai cittadini”.

Nel dettaglio, sono state: 124 le visite di prevenzione cardiovascolare, 49 mammografie per lo screening del tumore della mammella, 34 tra Pap test e HPV test per la prevenzione del cervicocarcinoma, 60 Sof Test distribuiti per lo screening del tumore del colon retto, 94 prestazioni degli screening visivo e logopedico pediatrici (bambini dai 3 agli 8 anni), 83 controlli per il diabete, 41 test per le malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide), 50 prestazioni dello screening audiometrico, 31 vaccinazioni, 13 interventi di prevenzione del randagismo (microchippatura), 3 consulenze psicologiche e 56 pratiche esitate dallo sportello amministrativo (cambio medico, tessera sanitaria, esenzione ticket).

L’Open Day rientra nel programma di prevenzione itinerante dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo che continua a portare i servizi sanitari direttamente nei territori, promuovendo la cultura della prevenzione e facilitando l’accesso a screening e prestazioni essenziali.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.