Ieri mattina, 16 giugno, la dott.ssa Mimma Calabrò, Assessore del Comune di Palermo alle Politiche Sociali, ha fatto visita alla Casa Salesiana Gesù Adolescente di Via G. Evangelista di Blasi 102/A, accompagnata dal Dott. Salvo Alotta, Presidente della Commissione Pubblica Istruzione del Comune di Palermo.

A ricevere l’Assessore Calabrò è stato il Direttore della Casa, don Domenico Luvarà, insieme ai confratelli e ad alcuni dei suoi collaboratori dell’Ufficio sviluppo e progettazione.

Don Domenico Luvarà ha presentato all’Assessore le tante attività che vengono svolte nella Casa Salesiana di Via G. Evangelista di Blasi che ogni giorno vedono partecipare oltre 1000 tra bambini, adolescenti, giovani, famiglie e collaboratori adulti: le molteplici attività sportive che si realizzano sia all’aperto che al chiuso nel Palazzetto dello Sport “Paladonbosco Villaurea”, le attività dell’Oratorio-Centro Giovanile, la Formazione Professionale e inserimento lavorativo dell’Ente Salesiano CNOS-FAP, le attività di inserimento e recupero sociale con i progetti attivi in favore di minori e adolescenti della V Circoscrizione del Comune di Palermo a rischio di esclusione ed emarginazione sociale, le attività del doposcuola, i laboratori per l’integrazione dei giovani, e poi le attività pastorali proprie dei Salesiani in favore della Comunità dove operano.





Don Domenico Luvarà ha poi invitato l’Assessore a partecipare il 9 luglio prossimo all’INTERGREST, le attività estive dei Salesiani in favore di bambini, ragazzi e giovani, che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 2 mila tra bambini e ragazzi delle tre Case Salesiane e di altre associazioni che operano a Palermo e che da anni collaborano con i Salesiani; l’evento dell’INTERGREST si terrà presso la Casa Salesiana Gesù Adolescente di via Evangelista Di Blasi 102/A.

A tal proposito l’Assessore Calabrò ha dichiarato: “Sono davvero contenta di essere in questa Casa Salesiana e di visitare questa grande struttura e quello che si fa in questo luogo nel cuore della V Circoscrizione. Il lavoro a favore dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che da oltre cento anni fanno i salesiani a Palermo è prezioso e molto importante per la nostra città, considerato che nelle tre case salesiane vengono seguiti e accolti ogni giorno migliaia di bambini e giovani che hanno bisogno di luoghi dove svolgere attività sane, che facilitino l’integrazione e che portino buoni modelli educativi e di integrazione sociale quali quelli di Don Giovanni Bosco. Il lavoro di rete e la condivisione delle progettualità e dei modelli che funzionano nel sociale è quello a cui tengo molto e che voglio promuovere e portare avanti nella mia attività di Assessore comunale alle politiche sociali. Lavorare per la nostra città condividendo politiche, modelli di lavoro, progetti e risultati è il modo migliore per rispondere ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, che spesso vivono in situazioni di difficoltà, ma soprattutto è il modo migliore per far crescere la nostra comunità e il terzo settore che opera a Palermo da tantissimi anni, come i salesiani.”





