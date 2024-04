L’Assessore Ciulla mente sapendo di mentire.

Spataro e Zicari, Dc: “L’Assessore Ciulla non risponde alla nostra interrogazione sulla mega cena, NON dice chi hanno invitato a cena a Milano e perché hanno preferito fare una cena piuttosto che rendere agibile il sottopassaggio o chiudere un paio di buche stradali. Non riceviamo risposte, neanche dal suo Collega di partito l’Assessore Piparo, per il bando dello stadio Esseneto ritirato, per la piscina e la palestra distrettuale non ancora aperte, per gli impianti sportivi del lungomare abbandonati, ma, andando oltre ogni limite possibile e immaginabile, sono velocissimi ad esprimersi ed a mettere il cappello sul lavoro dei ragazzi della Consulta giovanile!

Da 3 anni l’Assessore Ciulla diserta le riunioni dei ragazzi e non finanzia nessun loro progetto. Adesso i ragazzi hanno scritto un progetto e chiesto al Comune di inviarlo alla Regione così da poter avere 3 mila euro dall’Assessore Regionale Albano per sopperire alle mancanze di Ciulla, ed il gruppo di fdi con Ciulla in testa cosa fa? Dichiara di aver approvato il progetto! Siamo probabilmente su scherzi a parte, e se non lo siamo che il Sindaco prenda provvedimenti e riporti il Comune e l’Amministrazione ad una situazione di serietà, rispetto del lavoro altrui e decoro.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.