«Piena solidarietà all’amico Fabrizio Ferrandelli, vittima di un vile atto intimidatorio. A lui e alla sua famiglia va la mia vicinanza personale.

Fabrizio sta portando avanti un’azione coraggiosa di ripristino della legalità in quartieri troppo a lungo abbandonati in mano agli abusivi e ai sopraffattori».



Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, dopo l’atto intimidatorio rivolto all’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli: nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre, è esplosa una bomba carta sotto l’abitazione dell’esponente politico.





«Questi gesti non fermeranno il lavoro di chi serve lo Stato e la comunità con trasparenza e determinazione.

E noi siamo al suo fianco.

La Sicilia ha bisogno di amministratori che non arretrano di fronte alle minacce – conclude Savarino – ma continuano, con coraggio, sulla strada della giustizia e del rispetto delle regole».

