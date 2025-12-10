Un Natale di solidarietà e sorrisi per i più piccoli

L’associazione La Sicilia per i Siciliani, guidata dal presidente Tony Guarino, organizza tre giornate di distribuzione gratuita di giocattoli per i bambini di Palermo e Misilmeri.





Gli appuntamenti sono i seguenti:

– 15 dicembre, ore 16:30 – Piazza Lolli (ex stazione Lolli), Palermo

– 16 dicembre, ore 16:30 – Piazza Nazario Sauro, Palermo

– 17 dicembre, ore 16:30 – Piazza Caduti di Nassirya, Misilmeri





In queste occasioni verranno donati circa 500 giocattoli, raccolti grazie alla generosità dei cittadini palermitani e misilmeresi. Si tratta di giochi nuovi e usati in ottime condizioni, frutto di una mobilitazione popolare che ha visto i volontari impegnati sotto pioggia e freddo per sensibilizzare la comunità e raccogliere donazioni.





Le parole di Tony Guarino

«Questi eventi vogliono regalare un sorriso a ogni bambino che non ha la possibilità di acquistare un giocattolo. È un gesto solidale che dimostra come il popolo siciliano sappia unirsi e prendersi cura dei più piccoli, laddove le istituzioni spesso non arrivano. I nostri volontari hanno lavorato con sacrificio e tenacia, e a loro va il mio ringraziamento», ha dichiarato Guarino.





Il presidente ha inoltre sottolineato che l’iniziativa è dedicata a tutti i siciliani che hanno contribuito con cuore e impegno, e ha ringraziato soprattutto i cittadini misilmeresi che anche quest’anno hanno dimostrato tanta generosità , alle associazioni che si sono unite per rendere possibili queste giornate di pace e solidarietà.





Un messaggio di unione sociale

Guarino ha ribadito che il vero obiettivo è rafforzare il senso di comunità e solidarietà: «Il popolo deve imparare a unire le proprie forze e i propri cuori per stare vicino ai più piccoli. Questo Natale vogliamo che ogni bambino riceva un segno di amore e di speranza».





L’associazione annuncia che presto saranno organizzati altri eventi rivolti alla popolazione, sempre con lo stesso spirito: “Noi siamo e saremo sempre vicini al popolo siciliano”.

Luogo: Piazza stazione lolli, Piazza Lolli , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

