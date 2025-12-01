L’Associazione per l’Arte rinnova anche per il 2025 la collaborazione con la Cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo, che quest’anno celebra il suo 50° anniversario di attività. La sinergia tra le due realtà ha reso possibile la realizzazione di un progetto culturale rivolto alle scuole del territorio e al pubblico adulto, con l’obiettivo di promuovere la cultura teatrale e la partecipazione comunitaria.

La rassegna ha preso il via con la rappresentazione della commedia musicale “I Sogni in Palcoscenico”, diretta da Nato Stabile e Carlo Suppa. Lo spettacolo, liberamente tratto da Il Favo delle Api di Giacomo Romano Davare, ha registrato la partecipazione di oltre 800 studenti delle scuole secondarie nelle giornate del 4 e 5 novembre scorsi al Teatro Cielo d’Alcamo.

La pièce ha coinvolto 30 protagonisti di età diverse che si sono alternati sul palco. La storia, dal forte valore simbolico, racconta di una “cappa” che avvolge l’umanità, metafora di un mondo oppressivo, e di una via di liberazione rappresentata da una “buca” attraverso cui riaffiora l’umanità. Il tema del sogno, dell’emancipazione e della riconquista dell’identità umana risuona nell’attuale contesto di cambiamenti sociali e tecnologici.

Il calendario prosegue con la commedia “La Prima Volta non si scorda mai”, in programma il 3 e 4 dicembre alle ore 21, sempre al Teatro Cielo d’Alcamo, con la regia di Franco Regina. Lo spettacolo, caratterizzato dai toni brillanti del vaudeville, genere comico francese di fine Ottocento, vede in scena Vittorio Troia, Maria Stellino, Antonella Regina, Marina Barone, Carlo Suppa, Antonino Sanclimenti, Mimmo Mondo, Emilia Di Maggio, Giuseppe Lipari e Chiara Piccichè. La trama raggiunge toni sempre più esilaranti quando, nello studio della cocotte, convergono tutti i personaggi della pochade: incontri compromettenti, travestimenti improbabili, fughe precipitose e un vortice di risate per una serata leggera e divertente.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. I biglietti sono disponibili nella sede della Cooperativa Piccolo Teatro, in via Tenente Francesco Paolo Lucchese 11. L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il presidente dell’Associazione per l’Arte, Giuseppe Messana, sottolinea:

«L’Associazione per l’Arte ha instaurato con grande soddisfazione un rapporto di collaborazione con la storica cooperativa, che quest’anno raggiunge il traguardo dei 50 anni di attività. Si tratta di un percorso concreto che ha prodotto risultati significativi, sensibilizzando i giovani al mondo del teatro, rappresentando un tangibile valore aggiunto per il territorio, soprattutto in un anno così significativo per la compagnia. Un’esperienza che merita continuità, con l’impegno di sviluppare nuove iniziative per gli anni a venire. La rete di collaborazioni costruita nel tempo ha avuto l’obiettivo di promuovere messaggi educativi e formativi nei diversi contesti in cui l’Associazione ha operato».

«Anche quest’ anno la collaborazione con l’ Associazione per l’ Arte è molto interessante – dice Franco Regina, della Cooperativa Piccolo Teatro – infatti, a vedere la commedia musicale “I sogni in Palcoscenico”, sono venuti novecento studenti. Le Scuole che hanno partecipato a titolo gratuito sono: l’Istituto Comprensivo Nino Navarra, l’Istituto Comprensivo Pietro M. Rocca e una classe dell’Istituto Comprensivo Bagolino.

Con la Commedia ” La prima volta non si scorda mai”, che andrà in scena il 3 e 4 dicembre, tutto va a gonfie vele e lo dimostra il sold out, sempre con ingresso gratuito, per tutte e due le serate. Questa collaborazione con l’Associazione per l’Arte ci onora e spero possa continuare anche nel prossimo futuro».





