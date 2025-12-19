“VITE” – Presentazione dell’antologia di racconti di Intrecci Narrativi 2025 – Castello dei Conti di Modica, ore 18.30, Alcamo

Ultimo appuntamento culturale del 2025 per l’Associazione Per l’Arte, realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che questo pomeriggio alle ore 18.30, al Castello dei Conti di Modica di Alcamo, presenta l’antologia di racconti “VITE”, esito finale del progetto Intrecci Narrativi 2025 – Cantiere di Scrittura Creativa.

La pubblicazione conclude un articolato percorso laboratoriale di scrittura promosso dall’Associazione Per l’Arte nell’autunno del 2024 e rivolto ad autrici e autori del territorio. Il corso si è svolto con la partecipazione di quattro importanti scrittori e docenti della scena letteraria italiana: Nadia Terranova, Marcello Fois, Tiziano Scarpa e Antonio Pascale, che hanno accompagnato i partecipanti in un intenso lavoro di ricerca, confronto e crescita narrativa. La revisione dei 19 racconti è stata affidata a una professionista dell’editing qual è Evelina Santangelo, fra le più importanti editor del panorama letterario nazionale, che sarà presente oggi assieme agli autori dei racconti di ‘Vite’.

Durante la serata, i racconti dell’antologia verranno presentati attraverso le letture di Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, con interventi musicali di Piero Pignatiello. L’incontro sarà arricchito da una degustazione di vini a cura della Cantina Quignones – Tenute Ducali, partner dell’iniziativa.

Intrecci Narrativi si conferma un progetto capace di coniugare formazione, produzione culturale e valorizzazione dei luoghi storici, offrendo al pubblico un momento di incontro tra letteratura, musica e convivialità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

