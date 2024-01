Canicattini Bagni con il giovane barman Michele Intravaia ancora ai vertici nazionali e internazionali di “Latte Art”, la tecnica di decorazione di bevande a base di espresso e latte montato (cappuccino, espresso e latte macchiato) creando sulla superficie disegni e forme che possono essere talvolta bianche (date dal latte) o colorate (mediante coloranti alimentari e topping).

Michele Intravaia con orgoglio e immensa soddisfazione è salito sul podio, conquistando il terzo posto assoluto, al recente Campionato italiano Sigep, organizzati da SCA ITALY, che dal 20 al 23 gennaio 2024 si è svolto a Rimini con la partecipazione di centinaia di concorrenti.

A complimentarsi con Michele Intravaia per l’importante risultato ottenuto che lo proiettano ai massimi vertici nazionali e a futuri impegni internazionali, è stato il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e l’intera Comunità canicattinese, orgogliosa del prestigioso traguardo professionale raggiunto dal suo concittadino.

Una sfida ed una competizione non facile per il giovane barman, da sempre affiancato da autorevoli professionisti, dalla grande famiglia Moak e da campioni di grande livello assoluto come Marco Poidomani.

Dopo una rigida selezione, infatti, fatta dai giudici, esperti a livello nazionale e internazionale, il giovane canicattinese ha potuto accedere alle semifinali, che ha visto la scesa in campo di 10 concorrenti che si sono sfidati, nel tempo massimo di 9 minuti, in disegni creativi, uguali a due a due, utilizzando diverse tecniche e diverse dimensioni di tazza.

Una gara che Michele Intravaia ha superato brillantemente accedendo alle finali (sei concorrenti in tutto) conquistando il podio con un prestigioso terzo posto.

«È stata un’emozione indescrivibile – ha commentato Michele Intravaia – perché gli altri competitor sono tutti di altissimo livello. Doverosi i ringraziamenti in primis a Marco Poidomani per avermi reso quello che sono adesso, alla mia famiglia, e alla grande famiglia Moak per supportarmi sempre, al mio braccio destro in pedana Giuseppe Valvo, a tutte le persone che hanno sempre creduto in me e continuano a farlo e, naturalmente, al Sindaco e agli Amministratori della mia città. L’emozione è stata tanta e la strada è ancora molto lunga».

E Canicattini Bagni non poteva non essere orgogliosa di questo suo giovane concittadino.

«È sempre motivo di orgoglio e di grande soddisfazione – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – sapere che un tuo concittadino raggiunge livelli così prestigiosi come quelli che in questi anni ha raggiunto Michele Intravaia con la sua professione e la sua passione. Lavoro e arte che si coniugano perfettamente, facendo tanti sacrifici, che vanno tutti a merito di Michele che continua così a portare negli appuntamenti più prestigiosi oltre alla sua bravura anche il nome di Canicattini Bagni».

