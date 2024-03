Il rapper palermitano Ohdio torna alla grande con il nuovo singolo “Deadline”, disponibile in tutte le principali piattaforme musicali a partire dall’8 marzo 2024. Il nuovo anno per Southside Records inizia da qui, e si tratta di un avvio che combacia con il grande ritorno di Ohdio nella scena. Artista che ha rilasciato qualche singolo fra il 2021 e il 2022, ma per circa un anno ha deciso di mettere in pausa i primi passi della sua carriera per un reset che lo ha portato alla piena consapevolezza delle sue doti artistiche.

“Deadline”, in uscita l’8 marzo 2024, dimostra un rapper abile a cantare, oltre che con le sue barre, il quale è caratterizzato una scrittura lungimirante; il tutto si associa alla visione che ha Ohdio per quanto riguarda le sue creazioni artistiche. Il nuovo singolo in particolare è narrazione allo stato puro, con un pizzico di dramma e di ironia che aiutano a rendere un’immagine piuttosto lucida del quartiere da cui proviene l’artista palermitano. “Deadline” è stato prodotto da wherestheplug (Southside Records) e Hll Moto.

Chi è Ohdio

Ohdio aka ‘TwentySeven’, giovane rapper palermitano che mostra una forte appartenenza al suo quartiere: lo Sperone. Una zona periferica di Palermo verso la quale l’artista mostra una forte appartenenza e per cui si sente debitore nei suoi confronti.

Tende a caratterizzare il suo personale approccio alla musica e alla sua visione ricercando nuovi modi per esprimere se stesso nel contesto in cui si trova. Artista che descrive in un modo impulsivo e allo stesso tempo creativo; utilizzando uno slang che richiama in parte le sue influenze musicali e dall’altra la tradizione che gli appartiene. Se gli va è capace di raccontarsi personalmente tramite le sue barre.

Ohdio è con Southside Records dalla sua fondazione, ha arricchito l’inizio della sua carriera musicale aprendo concerti dal vivo a nomi importanti della scena rap italiana.

Chi è wherestheplug il producer di “Deadline”

wherestheplug è un producer palermitano classe ‘95 che fa della versatilità il suo tratto distintivo. Aperto ad abbracciare diverse influenze musicali, wherestheplug rispecchia pienamente la sua Sicilia, terra di contaminazioni dove gli opposti convivono in armonia.

Il producer di Southside Records è piombato come una meteora nella nuova scena rap: dapprima locale, regionale fino a raggiungere quella nazionale. Le produzioni sono caratterizzate da suoni visionari, con beat che trasportano e riescono a sondare le emozioni di chiunque si appresta all’ascolto dei brani prodotti.

Il 2023 è stato l’anno di wherestheplug dopo la collaborazione al nuovo, nonché primo, EP di Don Pero (“Mezza Parola”) e col quale è partito in tour. Durante le varie live il producer palermitano, affiancando l’artista siracusano, sta toccando i club più importanti in giro per la penisola riscontrando un’ottima accoglienza da parte del pubblico. wherestheplug, oltre a questo stretto rapporto di collaborazione con Don Pero ha prodotto ad altri artisti abbastanza importanti della scena nazionale, si pensi alla grande intesa artistica che si è creata con 8blevrai. Infine, oltre ai lavori citati, il producer siciliano ha collaborato per la realizzazione di importanti progetti di carattere commerciale.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.