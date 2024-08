Avrebbe potuto fare o la rivoluzionaria o l’avvocata. Ha preferito dedicarsi a una vita da artista a Palermo, affrontando gli alti e bassi che il capoluogo siciliano sbatte in faccia a chi sceglie di fare l’attrice in una città oligarchica e maschilista.

Ha confessato tutto il dolore e il piacere di essere una interprete Giovanna Carrozza, protagonista della puntata 40 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel videopodcast si è discusso di quanto seguire i propri sogni artistici, soprattutto da donna, a Palermo, sia complicato e della vita di Giovanna, davvero “tra palco e realtà”, ma dove la realtà è una noiosa vita da casalinga, che quando non lavora, per sfogare la rabbia e il senso di fallimento, si dedica totalmente alla cucina e a preparare e sfornare dolci per gli amici.

Nel corso della registrazione del podcast si è parlato di Giovanna bambina, capace di farsi espellere in seconda elementare, a 7 anni, per avere organizzato uno sciopero, ma anche del gotha del mondo della recitazione palermitana e di quanto questo sia spesso poco aperto alle novità e in particolare a cedere alle donne la gestione del potere artistico, al punto di spegnere i propri sogni.

