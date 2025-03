Tipo segnalazione: Buona notizia

“Mi presento, mi chiamo Carla Rallo e sono la mamma di Delia, una bambina autistica livello 3 non verbale. Vi scrivo perché ultimamente leggo e sento parlare spesso di autismo in vista della giornata mondiale del 2 aprile e mi chiedo e dopo cosa accadrà? Da giorno 3 in poi chi ne parlerà? Da mamma che vive ogni giorno questa situazione complessa, che affronta l’autismo in tutte le sue sfaccettature, mi piacere sottoporvi l’attenzione e l’importanza dell’argomento che a mio avviso andrebbe trattato sempre e non solo in un periodo dell’anno. Si dovrebbe parlare di campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di tutte le difficoltà che noi genitori riscontriamo tutto l’anno, cercare di creare eventi, laboratori e situazioni congeniali adatte a questi nostri bambini e ragazzi dai bisogni speciali.





Ed è per questo che con altri genitori abbiamo deciso di aprire un’Associazione, “Io Vivo l’Autismo Parliamone APS” presieduta da Davide Corona, un’Associazione no profit che parla di autismo ogni santo giorno, che supporta scuole e famiglie e che cerca di creare opportunità per tutti questi bambini disabili. Il nostro obiettivo è quello di confortare, sostenere e informare tutte le famiglie che ogni giorno lottano per sopravvivere all’Autismo, ci trovate per interagire nelle nostre pagine FB, Instagram, Tik tok e il nostro canale YouTube. Personalmente sono stata costretta a lasciare il mio lavoro per seguire mia figlia tra terapie e accertamenti, le giornate sono frenetiche e colme di pensieri. Ad oggi abbiamo un sistema che pecca per molti aspetti, liste d’attesa infinite per avere una diagnosi, terapia aba a pagamento e una sanità che non riesce a sostenere i costi e l’organizzazione per dei reparti adatti a questi bambini. Vi chiedo di dar voce ai noi genitori che siamo i primi a vivere l’autismo e di far luce in merito alle reali problematiche che ogni giorno affrontiamo. Con l’auspicio di far riflettere gente come noi e una presa di coscienza da parte delle autorità competenti colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.”

Carla Rallo

Segretaria Io Vivo l’Autismo Parliamone APS

