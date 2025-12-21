Seppur con forti limiti, la Cisl Fp Sicilia esprime parziale soddisfazione per le determinazioni assunte con la legge di Stabilità, approvata nel corso della notte all’Ars, a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in regime di part-time degli enti locali siciliani. Registriamo favorevolmente che, per la prima volta, è istituito un fondo per l’incremento orario del personale part time degli enti locali. Così come era stato comunicato nei giorni scorsi in seguito a un vertice di maggioranza e grazie alla forte mobilitazione indetta dai sindacati lo scorso 5 dicembre, è stato stabilito che saranno stanziati dal governo regionale 10 milioni di euro per il 2026, ulteriori 10 milioni per il 2027 e 20 milioni per il 2028.

“Si tratta di un risultato – afferma il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, assieme a Giusy Alessi, segretaria con delega alle Funzioni locali, e Luigi D’Agostino, coordinatore degli Enti locali – che si può considerare frutto della determinazione del nostro sindacato insieme alla mobilitazione dei lavoratori e che rappresenta solo un primo passo positivo. La Cisl Fp non si accontenta e quindi non ci fermeremo. Nel 2026, infatti, continueranno le nostre azioni significative e pressanti nei confronti della politica e delle istituzioni considerato che il nostro obiettivo rimane quello di raggiungere le 36 ore. Quindi, un cauto ottimismo che ci spinge a essere sempre più presenti per dare risposte ai nostri lavoratori e alle nostre lavoratrici nell’ottica di una risoluzione definitiva della vertenza”.

“A questo punto – continuano i vertici della Cisl Fp Sicilia – auspichiamo un serrato confronto con l’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per definire le priorità nel riparto degli importi agli enti locali siciliani in cui si registrano ancora difformità rispetto al resto della platea regionale. E ci prepariamo ad ulteriori iniziative per raggiungere il traguardo che, come detto, dovrà essere quello delle 36 ore”.





Luogo: Palermo

