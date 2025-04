“L’emergenza idrica non deve farci perdere di vista un’altra missione fondamentale dell’azienda che è rappresentata dal sistema di depurazione e di smaltimento delle acque reflue. Ciò soprattutto nell’ottica della tutela delle nostre coste e della sostenibilità ambientale. In questa direzione Amap svolge una costante attività di monitoraggio e interviene per sanare anomalie che talvolta si riscontrano. Ed è questo il caso dell’intervento effettuato in prossimità del parco Libero Grassi”.

Queste le parole di Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap, al termine dei lavori effettuati dall’azienda in via Messina Marine (in prossimità di via Galletti) mediante i quali è stato eliminato uno scarico a mare di reflui non trattati.

“Il nostro impegno – dice ancora Sciortino – è quello di convogliare gli scarichi in fognatura per consentire il trattamento nel depuratore di Acqua dei Corsari. Questo ulteriore intervento – durato 15 giorni per un importo di circa 50.000 euro – fa parte di un piano concordato con l’Amministrazione Comunale, che ha come obiettivo la piena riqualificazione della Costa Sud”.

