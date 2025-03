PALERMO 22 MARZO 2025 – Proseguono al PTA (Presidio Territoriale di Assistenza) Biondo di via la Loggia 5 a Palermo i lavori per la realizzazione di una delle 38 Case della comunità che saranno realizzate con fondi Pnrr (Missione 6- Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza). Per consentire la ristrutturazione di una uova area dell’edificio, da lunedì prossimo, 24 marzo, sarà temporaneamente ridotta l’attività del CUP (Centro Unico di prenotazione): sarà operativa una postazione per la prenotazione delle visite specialistiche (anche per i pazienti cronici) ed un’altra per il pagamento del ticket tramite pos.

Nello scusarsi per gli eventuali disagi, l’Asp informa gli utenti che sono disponibili in città altri 4 sportelli CUP, il call center telefonico e lo sportello online.

PRENOTAZIONI DI PRESENZA – Per la prenotazione di visite specialistiche, gli utenti potranno rivolgersi anche ai CUP degli altri Presidi della città:

– PTA Centro di via Turrisi Colonna n. 43;

– PTA Enrico Albanese di via Papa Sergio I, n. 5

– PTA Casa del Sole di via Sarullo n. 19

– PTA Guadagna di via Villagrazia n. 46.

NUMERO VERDE – Per la prenotazione di visite specialistiche negli ambulatori dell’Asp di Palermo è possibile utilizzare anche l’apposito servizio telefonico attraverso il numero verde 800.098.739, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17.

SPORTELLO ONLINE – La prenotazione può essere fatta, anche, su internet all’indirizzo sportello.asppalermo.org oppure attraverso il Sovracup regionale.

LAVORI DEL PNRR – Dopo avere attivato tutte le 12 COT (Centrali Operative Territoriali) l’Asp di Palermo con fondi di PNRR sta realizzando complessivamente 10 Ospedali di comunità (di cui uno già attivo in via sperimentale a Petralia Sottana), 38 Case di comunità e un Ospedale sicuro e sostenibile, individuato nel nosocomio di Partinico. L’investimento complessivo è di 93 milioni e 873 mila euro. (nr)





