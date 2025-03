Fabrizio Corona dietro le quinte, come non è stato mai visto. Con il suo fare da spaccone, ma allo stesso tempo umano. Sopra le righe e professionale. Imprevedibile e pieno di sorprese.

A documentarlo online è stato lo YouTuber e podcaster palermitano Gioacchino Gargano, che per un giorno e una notte ha fatto da autista per Corona in giro per la Sicilia, seguendolo nel corso dei suoi impegni continui: tra serate, selfie e un occhio sempre al tablet.





GUARDA IL VIDEO YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=9XUpwf-WLTo

Ventiquattro ore in cui, dietro il filtro visivo della telecamera di Gioacchino Gargano, si è potuto conoscere ciò che non è andato mai in onda nei canali pubblici ufficiali: dal Festival di Sanremo alla polemica con il proprietario del locale palermitano Dragon Club Giovanni Tarantino.

«Fabrizio – dice Gargano nel video – è un personaggio fuori da ogni schema. Io posso confermare che è realmente una persona preparata. Questa esperienza con un personaggio così grande mi è piaciuta molto. Fabrizio è uomo di tendenza, anche se i tempi cambiano e le generazioni cambiano. Un uomo unico nel suo genere, chiamato: Fabrizio Corona».





