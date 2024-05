Il progetto Erasmus+ Communities 3.0 – Development of local forward-looking centers as platforms for inclusive neighborhoods (numero di progetto: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000035091), dedicato alla promozione di quartieri inclusivi attraverso iniziative di formazione innovative, è orgoglioso di annunciare il successo delle attività di test svoltasi in Svezia, Bulgaria, Italia e Grecia. Queste attività sono state progettate per testare l’efficacia e la rilevanza del secondo curriculum sviluppato per il corso MOOC, volto a promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione civica e la cittadinanza attiva.

In particolare, il curriculum comprende diversi argomenti, tra cui il contesto legislativo e storico dell’inclusione sociale, l’impegno civico e la cittadinanza attiva, le prospettive dei diritti umani sull’inclusione sociale e l’Agenda 2030 e l’inclusione sociale. Inoltre, include buone pratiche creative ed esercizi pratici, enfatizzando le attività culturali/artistiche e sportive come mezzi di coinvolgimento della comunità.

Durante le attività di test, i partecipanti si sono impegnati in discussioni strutturate ed esercizi pratici per valutare l’applicabilità e l’efficacia del curriculum nei rispettivi contesti.

Le domande chiave poste ai partecipanti comprendevano la raccolta di informazioni su come poter applicare il curriculum nel loro lavoro quotidiano e su quali attività specifiche poter utilizzare con i rappresentanti della comunità nei quartieri socio-economicamente svantaggiati. Inoltre, i partecipanti hanno fornito un feedback sulla rilevanza e l’utilità del curriculum per l’educazione degli adulti e per le organizzazioni della società civile che operano nei quartieri svantaggiati, evidenziando gli aspetti più utili e le aree da migliorare.

Hanno anche condiviso le loro prospettive sull’efficacia dei vari strumenti, metodi e buone pratiche inclusi nel programma di studi, nonché sulla sua adeguatezza in termini di qualità e quantità. Inoltre, i partecipanti hanno offerto spunti sulla facilità d’uso del programma di studio come strumento di auto-aiuto e hanno fornito suggerimenti per migliorare la creazione di quartieri creativi per l’inclusione sociale, la partecipazione civica e la cittadinanza attiva.

SVEZIA: Il test pilota per il risultato 3 del progetto è stato condotto in modo diverso rispetto ai test precedenti. In questo caso, abbiamo scelto di concentrarci sull’organizzazione Kontakten, che opera nella nostra area vulnerabile, Gottsunda, e ha una solida base teorica per il suo lavoro, ma ha anche dichiarato esplicitamente che il materiale che sviluppiamo nel progetto è qualcosa di cui avrebbero bisogno e che vorrebbero usare nella formazione dei loro funzionari.

La fase di test è stata condotta in due sessioni. Il primo incontro è stato una sessione informativa sul progetto Communities 3.0 e una revisione del test nella sua forma testuale, insieme agli esercizi associati. I testi utilizzati sono stati tradotti in svedese per garantire la massima trasparenza e sono state utilizzate sia la versione inglese che quella svedese. Il secondo incontro ha combinato un feedback orale con un feedback scritto inviato via e-mail.

Il feedback è stato uniformemente positivo riguardo a ciò che è stato sviluppato nell’ultimo anno. È emerso che Communities 3.0 è sulla strada giusta, dalla progettazione degli argomenti alla stesura dei testi, e sono state espresse molte parole positive sui risultati ottenuti finora.

BULGARIA: La fase di test nazionale del curriculum di formazione “Quartieri creativi per l’inclusione sociale, la partecipazione civica e la cittadinanza attiva” ha fornito preziose indicazioni e feedback dai partecipanti, evidenziandone i punti di forza ed esplorandone le implicazioni. Il feedback ricevuto indica che il programma è stato molto apprezzato per la sua rilevanza, chiarezza ed efficacia nel dotare i partecipanti delle conoscenze e degli strumenti necessari per promuovere l’inclusione sociale e l’impegno civico nelle loro comunità. Tra i punti di forza del programma vi sono i moduli teorici completi, che hanno fornito una solida base di comprensione di concetti chiave come i diritti umani, l’impegno civico e le iniziative europee che promuovono l’inclusione sociale. I partecipanti hanno apprezzato la chiarezza delle spiegazioni e l’integrazione di supporti visivi, che hanno migliorato la comprensione e il coinvolgimento. Anche le attività pratiche, adattate ai contesti teorici e arricchite da buone pratiche raccolte, sono state apprezzate per la loro efficacia nel generare nuove idee e favorire l’ispirazione tra gli educatori per adulti.

GRECIA: In Grecia, la fase di test del Risultato 3 si è svolta virtualmente per conciliare gli impegni di tutte le parti interessate. In particolare, nell’aprile 2024 si sono tenute due sessioni separate durante le quali Stimmuli for Social Change ha presentato il programma di formazione “Quartieri creativi per l’inclusione sociale, la partecipazione civica e la cittadinanza attiva”. Il feedback ricevuto è stato che il materiale è completo e ben organizzato. I partecipanti hanno portato la loro esperienza e una discussione molto proficua sull’integrazione sociale e l’inclusione nei quartieri socio-economicamente svantaggiati. È stato sottolineato che i corsi di formazione sull’inclusione, come quello incluso in questo programma di formazione, dovrebbero essere offerti a formatori, principianti ed esperti, che lavorano in quartieri socio economicamente svantaggiati.

ITALIA: In Italia la fase di test del terzo risultato del progetto si è svolta a Palermo nella prima metà di marzo 2024, con diverse sessioni con organizzazioni della società civile del contesto locale, alle quali il Teatro alla Guilla ha presentato la struttura del programma di formazione da testare e le caratteristiche principali del progetto Communities 3.0. I diversi incontri e la varietà di stakeholder e formatori per adulti a cui ci si è rivolti hanno permesso di avere un’analisi più completa e globale del risultato del progetto. Diversi operatori hanno valutato lo strumento in termini di fattibilità e utilità per le diverse aree socio economicamente svantaggiate in cui lavorano, considerando le proprie esigenze e i rispettivi obiettivi finali. I partecipanti hanno avuto il tempo di discutere le attività progettate e hanno anche assunto spontaneamente alcuni ruoli per realizzarle. Hanno anche confrontato i loro punti di vista ed esplorato una possibile cooperazione tra le loro organizzazioni. Il metodo di raccolta dei feedback è stato ibrido, combinando le informazioni raccolte durante gli incontri fisici con appunti “in diretta” mentre i partecipanti testavano lo strumento e mantenevano le discussioni orali. Ciò ha permesso ai facilitatori di contare su risposte arricchite, alcune frutto di una riflessione pacata, altre più spontanee ma comunque di grande valore.

Questo progetto pilota ha avuto un impatto positivo sugli educatori per adulti che vi hanno preso parte, in quanto ora sono più preparati ad affrontare l’inclusione sociale attraverso approcci artistici e digitali, acquisendo migliori capacità di affrontare la formazione in modo più flessibile e rispondente alle esigenze riscontrate nei quartieri svantaggiati. Gli operatori sociali hanno percepito una maggiore adattabilità e competenze qualificate, al fine di aumentare la consapevolezza della crescente cooperazione attraverso piattaforme di apprendimento digitale, mettendo in comune gli obiettivi di inclusione sociale che i professionisti e i destinatari hanno nelle aree svantaggiate. Possiamo quindi affermare che il progetto Communities 3.0 sta in qualche modo contribuendo a una forte cooperazione sostenibile per le organizzazioni della società civile coinvolte, basata su contenuti comuni della piattaforma di apprendimento.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.