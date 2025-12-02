Al centro ci sono i giovani meritevoli che, in situazione di fragilità socio-economica, desiderano studiare secondo la visione del progetto educativo dei gesuiti. Una visione ampia che coniuga, armonicamente, lo studio teorico con quello pratico, articolato anche nell’impegno volontario in diverse realtà sociali del territorio.

Le 3 borse di studio, della durata di un anno, sono“In memoria di Carlo e Piergiorgio” per la copertura totale dei costi relativi alla retta di frequenza al Gonzaga Campus. Le borse di studio sono rivolte a giovani meritevoli che intendono iscriversi, per l’anno scolastico 2026/2027, al primo anno delle scuole secondarie di I e II grado e al primo anno della Middle School e dell’High School dell’International School Palermo.





In particolare, il bando prevede: 2 borse di studio per studenti e studentesse che intendono iscriversi al primo anno del Liceo del Gonzaga Campus o dell’High School; 1 borsa di studio per giovani che intendono iscriversi al primo anno della scuola secondaria di I grado del Gonzaga Campus o alla Middle School.

Il bando è emanato in onore di san Carlo Acutis e san Piergiorgio Frassati: giovani ex alunni, recentemente canonizzati da Papa Leone, in occasione del Giubileo, la cui testimonianza continua a ispirare l’impegno educativo dei gesuiti a servizio delle nuove generazioni. Carlo Acutis, brillante studente nelle materie informatiche, ha frequentato l’istituto Leone XIII ed è diventato il primo santo millennial della Chiesa Cattolica. Pier Giorgio Frassati, noto per la sua dedizione ai poveri e alla vita spirituale, è stato un ex studente Pier Giorgio Frassati, noto per la sua dedizione ai poveri e alla vita spirituale, è stato un ex studente dell’Istituto Sociale di Torino.





“Il nostro desiderio – afferma il direttore generale del Gonzaga campus, p. Vitangelo Denora è quello di raggiungere, in particolare, quelle famiglie che, pur disponendo di risorse economiche limitate, desiderano, fortemente, offrire ai propri figli una proposta educativa che mira a coniugare l’eccellenza accademica e quella umana secondo la tradizione della nostra pedagogia ignaziana”.

Per ricevere il bando e le modalità di trasmissione della domanda inviare una mail a comunicazione@gonzagapalermo.it

Le domande, compilate secondo il modulo allegato al bando e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2025 all’indirizzo email: segreteria@gesuitieducazione. e in copia alle seguenti mail: direttore@gonzagapalermo. e vicedirettore@gonzagapalermo.it

Le graduatorie verranno predisposte da una commissione designata dalla Fondazione Gesuiti Educazione e saranno pubblicate entro il 15 gennaio 2026.

La Fondazione Gesuiti Educazione è una rete di scuole ed altre opere educative. La Fondazione promuove il progetto di scuola e di educazione della Compagnia di Gesù, offrendo una serie di servizi alle scuole e alle altre istituzioni educative che desiderino aderirvi.

