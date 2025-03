La Consigliera Caterina Meli ha espresso le sue più sincere congratulazioni al nuovo capogruppo di Forza Italia, Leopoldo Piampiano, sottolineando l’importanza di questa nomina per il futuro del gruppo consiliare e per la città di Palermo.

“Sono entusiasta di vedere una persona competente e motivata come te alla guida del nostro gruppo consiliare di Forza Italia”, ha dichiarato la Consigliera Meli. “L’esperienza, l’impegno e la visione che porterai sicuramente ci daranno una direzione chiara e ispireranno tutti noi a dare il meglio di noi stessi”.





La Consigliera ha inoltre espresso grande fiducia nelle capacità del nuovo capogruppo, convinta che, sotto la sua guida, il gruppo crescerà ulteriormente e saprà affrontare le sfide future con determinazione. “Sono certa che raggiungeremo insieme nuovi successi, sempre al servizio della nostra amata città di Palermo”, ha aggiunto.

Concludendo, la Consigliera Meli ha ribadito il suo pieno supporto al nuovo capogruppo, offrendo la sua collaborazione in ogni passo utile per il consolidamento e la crescita del gruppo di Forza Italia. “Ti auguro un buon lavoro con la nostra piena fiducia e sono pronta a supportarti in ogni passo utile e necessario per il nostro gruppo”, ha concluso la Consigliera Caterina Meli.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

