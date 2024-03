Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla affida al professore Toti Longo un incarico di supporto alle strategie relative all’impiantistica sportiva della città metropolitana, occupandosi anche delle relazioni tra l’ente e l’Ufficio Scolastico provinciale e regionale.

Nei giorni scorsi il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha affidato al professore Toti Longo un incarico di “consulente esterno del sindaco metropolitano di supporto alla pianificazione delle strategie relative all’impiantistica sportiva di proprietà della città metropolitana, per la valorizzazione della stessa anche da un punto di vista gestionale, a beneficio di un uso diffuso da parte della collettività, collaborando l’organo politico anche nelle relazioni con l’Ufficio Scolastico provinciale e regionale”.

Longo, consigliere comunale a Partinico e dirigente regionale di Fratelli d’Italia, è professore di Scienze Motorie all’Istituto Alberghiero Cascino di Palermo. Inoltre insegna Teoria e metodologia dell’indoorcycling presso Università degli Studi di Palermo. A lui il compito di potenziare gli impianti sportivi di proprietà della Città Metropolitana di Palermo e di supportare l’ente nelle relazioni con l’Ufficio Scolastico provinciale e regionale.

“Sono molto onorato – dichiara Toti Longo – di avere ricevuto questo importante incarico da parte del sindaco metropolitano, il professore Roberto La Galla che ringrazio per la fiducia accordatami. Cercherò di mettere in campo la mia esperienza e le mie competenze nel mondo dello sport e della pubblica istruzione per dare maggiore impulso al lavoro già intrapreso dal sindaco.”





