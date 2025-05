Prosegue il calendario di iniziative promosse dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in occasione della Giornata mondiale dell’Infermiere che si celebra ogni anno il 12 maggio. Diversi gli appuntamenti previsti dall’Opi Palermo. Oggi a piazza Ruggero Settimo a Palermo l’Ordine provinciale degli Infermieri sarà presente con un gazebo per le iniziative organizzate dall’associazione “Algea Sicilia” per la Giornata mondiale della Fibromialgia. L’Opi Palermo ha inoltre patrocinato l’evento di solidarietà “My voice for you – Eco di cuori liberi” che si terrà al Politeama alle ore 18. Lunedì 12 maggio nell’aula Ascoli del Policlinico, dalle 8.30 alle 14.00, si concluderà la sessione dei seminari Unipa in collaborazione con L’Ordine, con lo svolgimento del seminario “Libera Professione Infermieristica : Opportunità, Sfide e Futuro per i giovani Infermieri”. Nel pomeriggio una delegazione dell’Opi Palermo sarà presente con un gazebo in via via Ruggero Settimo con gli studenti del corso di laurea in Scienze Infermieristiche, mentre una rappresentanza incontrerà i vertici sanitari della Lega del Filo d’Oro a Termini Imerese. “Quest’anno abbiamo voluto celebrare la Giornata mondiale dell’Infermiere con una serie di iniziative e attività volte al terzo settore e alla promozione della prevenzione – ha detto il presidente dell’Opi Palermo, Antonino Amato – nella consapevolezza della centralità crescente del ruolo dell’infermiere in ambito assistenziale, sanitario e sociale”.

