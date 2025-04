Francesca Piras e Benedetta Conte hanno incantato Marsala con i brani di Morricone e Mangani, una serata indimenticabile per il pubblico del Teatro Sollima.

Ieri sera il Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala ha vissuto un momento magico con il concerto del Duo Piras-Conte nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Le talentuose musiciste Francesca Piras al clarinetto e Benedetta Conte al pianoforte hanno regalato al pubblico una performance emozionante che ha unito la profondità della musica classica all’intensità delle colonne sonore.



La serata si è aperta con la suggestiva “Meditation” di Jules Massenet, dove il caldo timbro del clarinetto di Piras si è fuso perfettamente con le delicate note del pianoforte di Conte. L’omaggio a Ennio Morricone ha poi preso vita con gli arrangiamenti di Marco Mangani di “C’era una volta il West” e “L’estasi dell’Oro”, brani che hanno mostrato l’eccezionale sintonia del duo. Nella seconda parte del concerto, le artiste hanno stupito il pubblico con la “Romanza” e la “Jewish Suite” di Mangani, dimostrando una tecnica impeccabile e una rara sensibilità interpretativa. L’esecuzione di “Per un pugno di dollari” in quattro movimenti è stata uno dei momenti più applauditi della serata, con passaggi che spaziavano dal maestoso all’allegro travolgente. Il concerto si è concluso in bellezza con i celebri temi di Morricone “Gabriel’s Oboe” e “Nuovo Cinema Paradiso”, seguiti dalle vivaci “Tre Danze Latine” di Mangani. Il Duo Piras-Conte ha deliziato il pubblico con un bis a sorpresa: “The Entertainer” di Scott Joplin, eseguito con brillante virtuosismo. Piras al clarinetto ha infuso al ragtime un’inedita freschezza, mentre Conte al pianoforte ha ricreato con precisione ritmica lo spirito gioioso del brano. L’esecuzione, vivace e trascinante, ha scatenato gli applausi finali del pubblico alle musiciste.



Il maestro Giuseppe Lo Cicero, direttore artistico dell’Accademia Beethoven, ha espresso grande soddisfazione: “Francesca Piras e Benedetta Conte sono artiste complete che sanno coniugare tecnica straordinaria e profondità espressiva. La loro interpretazione di Morricone e Mangani ha regalato al nostro pubblico momenti di pura magia musicale, confermando la qualità della nostra stagione concertistica”. L’evento, patrocinato dal Comune di Marsala e dalla Regione Sicilia, ha confermato l’impegno dell’Accademia Beethoven nel portare in Sicilia artisti di altissimo livello. Il Duo Piras-Conte ha dimostrato ancora una volta come la musica dal vivo, quando eseguita con tale maestria, possa trasformarsi in un’esperienza indimenticabile.



Marsala si prepara ad accogliere un nuovo evento della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Domenica 27 aprile, dopo la pausa delle festività pasquali, il Teatro Sollima ospiterà il duo pianistico Heidemarie Wiesner e John McNabb in un atteso concerto a quattro mani. Le due stelle del pianoforte, celebri per la loro perfetta sintonia artistica, proporranno un programma che spazia dal repertorio classico a pagine meno eseguite, promettendo un viaggio emozionante attraverso le possibilità espressive del pianoforte a quattro mani. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica colta.





