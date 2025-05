“Le parole di Giorgia” sono le parole di Giorgia Ragusa, la madre di Giovanni Spampinato, pronunciate il pomeriggio del 9 maggio 1979, dopo avere visto duemila ragazzi a Cinisi, nell’anniversario del delitto Impastato, dare vita alla prima manifestazione nazionale antimafia della storia.

Sono le parole di una madre che, sei anni e mezzo dopo l’assassinio del figlio, calunniato e ucciso anche da morto, in quei giovani di Cinisi vede per la prima volta un barlume di speranza: che anche Giovanni, come Peppino, possa avere almeno verità nelle piazze, se non giustizia nei tribunali.

Le sue parole ci consegnano il vero Giovanni Spampinato, morto per la verità e che perciò, se potesse, vorrebbe farci conoscere anche questa verità, affidata alla madre.





Luogo: The Globe, Via G. Spampinato, 12, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 18/05/2025

Data Fine: 18/05/2025

Ora: 18:30

Info:

Dialogherà con l’autore Margherita Bonomo, docente di storia contemporanea all’università di Catania.

Interverrà Salvatore Spampinato, fratello di Giovanni

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.