Un omaggio alle identità che si intrecciano parte dell’Itinerario delle Radici. Piana degli Albanesi si arricchisce di un’opera d’arte monumentale che racconta identità, memoria e futuro: “Le Radici del Futuro”. La presentazione il 16 maggio Piana degli Albanesi.

Il prossimo 16 maggio alle 17.00 sarà presentato ufficialmente “Le Radici del Futuro”, un’opera dell’artista Giulio Rosk, realizzata da il Made in Sicily che ha visto la partecipazione straordinaria della nota attrice siciliana Ester Pantano. L’’inaugurazione del murale oltre alla presenza del sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e degli autori, Nel corso della presentazione il murale, che unisce e da valore alla diaspora siciliana ed albanese sarà benedetto dal Papas con rito Greco Bizantino.





L’opera, voluta e sostenuta con forza dall’Amministrazione Comunale di Piana degli Albanesi, da sempre attiva nel mantenere vivi i legami con le comunità arbëreshe nel mondo, porta con sé anche un volto simbolicamente rilevante: quello dell’attrice Ester Pantano, giovane promessa del cinema italiano, protagonista de I Leoni di Sicilia in Diabolik 2, e per Amazon ” Love Club” e, recentemente, nel film dedicato a Francesca Morvillo, oltre che moglie del giudice Falcone, magistrato di enorme profilo cui questo film intende restituire la centralità che merita.

Il murale “Le Radici del Futuro” è realizzato dal celebre artista siciliano Giulio Rosk, già autore di interventi iconici come Hope (commissionata da Pasqualino Monti), La ragazza del futuro (per Cesare Cremonini), Santa Rosalia allo Sperone (per le Rosalie Ribelli) e del celebre murale di Falcone e Borsellino alla Cala di Palermo.





“È un’opera che sembra voler augurare altri 600 anni di storia e di armoniosa coesistenza alla nostra comunità” – afferma il sindaco Rosario Petta – “un gesto che parla al cuore di chi è rimasto e di chi è partito dalla madre terra, custodendo le radici come tesoro comune”.

Il murale si affaccia sulla piazza principale con uno sguardo fiero e proiettato verso il domani. L’abito storico tradizionale delle donne Arbëreshe, i colori siciliani e la bandiera albanese si fondono in un unico racconto visivo, messaggio di speranza e continuità culturale.

“Dopo gli interventi in ceramica dedicati alla pace abbiamo scelto Piana degli Albanesi per questo primo murale del progetto – spiegano Giovanni Callea e Davide Morici de il Made in Sicily – perché è un luogo simbolo di come le radici possano unire i popoli, e non dividerli. Qui la comunità albanese e quella siciliana sono un’identità unica e armoniosa di appartenenza”.





Giulio Rosk, giovane talento siciliano con collaborazioni in tutta Italia e presenze internazionali – dagli Stati Uniti, Sud America all’Europa – torna nella sua terra per firmare un’opera che rappresenta un ponte tra le radici e l’avvenire, dedicata idealmente alla diaspora siciliana e albanese, che conta oltre 70 milioni di siciliani e 20 milioni di albanesi nel mondo.

“La ragazza del futuro allo sperone aveva uno sguardo fiducioso, in questo murale svelo il perché di quella fiducia, il rapporto saldo con le nostre radici è la base da cui partire per esplorare il mondo” aggiunge l’artista Giulio Rosk.

Le Radici del Futuro” fa parte del più ampio Itinerario delle Radici, progetto culturale che ha il suo fulcro simbolico nell’opera monumentale “L’Albero delle Radici”, installata all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo e che avrà presto tappa ad Isola delle Femmine e Palermo. L’itinerario delle Radici e la valorizzazione della nostra identità custodita dalle Radici è l’oggetto principale della Fondazione Made in Sicily Museum, costituita lo scorso 9 Maggio e di cui questo murale rappresenta simbolicamente il primo intervento pubblico.

