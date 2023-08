A Marsala la presentazione del nuovo libro di Sabrina Sciabica

“Le variazioni di Giuditta”, romanzo di Sabrina Sciabica, sarà presentato il 4 agosto alle ore 18 a Marsala, all’interno della terza edizione del festival Il mare colore dei libri.

La manifestazione culturale organizzata da Navarra Editore si terrà nel centro storico della città, a piazza della Repubblica, nelle giornate del 4, 5 e 6 agosto 2023.

L’autrice palermitana, dopo il suo romanzo d’esordio e una raccolta di racconti, ne “Le variazioni di Giuditta” immagina una Roma sovrappopolata in cui si costruisce persino sottoterra. Gli appartamenti sono stati trasformati in anguste multiproprietà, con la cucina utilizzabile su prenotazione, in cui gli abitanti non devono incontrarsi mai, e gli spazi prima dedicati ai musei ospitano attività più redditizie.

«Perché la figura di Giuditta mi ossessiona?» si chiede Nya, giornalista che sfugge a divieti e insoddisfazioni quotidiane rifugiandosi nella ricerca di questo personaggio biblico, nel “web limitato” cui è consentito accedere.

«Perché gli esseri umani si sono adattati a tutto, comprese le limitazioni della libertà personale?» si domanda Andrea, che non sopporta la prigionia nella quale è costretto a vivere.

Per puro caso, da un disegno su un foglio sfuggito al rigoroso sistema di disinfezione quotidiano, nell’unico ambiente condiviso di un “tugurio”, comincia un intrigante scambio di doni tra i due coabitanti.

Riuscirà l’arte a risvegliare i cittadini dal loro torpore?

L’autrice

Sabrina Sciabica (Palermo 1978) scrive di cultura, arte e teatro come giornalista freelance e lavora nell’ambito della comunicazione a Roma, dove vive.

Ha pubblicato il romanzo breve L’imbarcadero per Mozia (L’erudita), ambientandolo nella sua Sicilia, e i racconti Voci capitoline (L’erudita) dedicati alla frenetica e sorprendente vita nella Capitale.

Legge, osserva, vaga per musei, viaggia e cammina molto a piedi.

Da qualche decennio la scrittura è la sua passione, Le variazioni di Giuditta è il suo nuovo romanzo, edito da Porto Seguro Editore.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.