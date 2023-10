Your browser does not support the video element.

Comunicato stampa

MOSTRA di ILARIA e LISA CAPUTO

“Le vie del segno. Un viaggio tra linee e parole”







Venerdì 6 ottobre alle ore 18 con il Patrocinio dell’Università degli Studi Palermo e del Centro Internazionale di Etnostoria, presso la Sala delle Verifiche (Complesso Monumentale dello Steri) sarà inaugurata la mostra di Ilaria e Lisa Caputo “Le vie del segno. Un viaggio tra linee e parole”, con un intervento critico dello storico dell’arte Danilo Maniscalco.

La mostra, che si compone di un corpus di più di 30 disegni di Ilaria Caputo e da 8 brevi racconti di Lisa Caputo, vuol porre l’attenzione sul segno e il suo grande valore simbolico e comunicativo, mettendo a confronto due tipi di espressione: quella visiva e quella verbale. Il progetto espositivo si articolerà, dunque, come un unico percorso concettuale, pur nella diversità dei mezzi espressivi.







« (…) Certo, nei suoi “segni” disegnati insiste tutta la gioia autentica che solo l’artista è in grado di provare quando creando traduce pensieri in “segni” finalmente visibili e dunque fruibili, ma non c’è soltanto questa come sostanza da ricercare tra le alchimie che Ilaria, abilmente, compone per la nostra curiosa indagine visiva durante sue numerose mostre. Affatto! C’è il disegno come linguaggio autografo, il disegno come impegno narrativo, il disegno come medium cognitivo d’avanguardia, c’è il disegno – ed è questo il nodo più importante da disvelare – come prezioso strumento di indagine e verifica nella costruzione esemplare di quelle energie invisibili che – come ricorda Paul Klee – solo l’artista è in grado di rendere evidenti: “l’artista non mostra il visibile ma rende visibile”. » (dal testo critico “Le vie del segno di Ilaria” di Danilo Maniscalco)







Stralci dai testi di Lisa Caputo:

Da “Sogni”

(…) Come ogni volta, qualcuna decise di mettere polvere di papaveri nel nostro tè del pomeriggio, così per scherzo, incurante dello scombussolamento che questo avrebbe provocato alle più e, soprattutto, di quello che sarebbe nuovamente successo a noi. Ancora non capisco come non ce ne accorgemmo: eppure abbiamo un fiuto eccezionale per tutto ciò che apre porte, specialmente quelle che non vogliamo varcare (…)

Da “Tentazioni”

(…) Chi per gola, chi per malcelata – e perennemente frustrata – lussuria, chi per solitudine, chi per contemplazione estatica, fatto è che la pasticceria era sempre piena. Un giorno, per puro caso, passo di lì un imprenditore – non si sa bene di che tipo, perché non lo spiegò mai a nessuno – e decise che avrebbe reso pasticcera e pasticcini delle celebrità di calibro internazionale (…)

Da “Vanitas”

(…) I loro fiori appassirono. Le mie lunarie, invece, risplendevano di un biancore opalescente contro la mia pelle olivastra, gli argenti brillavano. E, mentre i loro fiori avvizziti anzitempo cadevano tristi al suolo, lasciandole nude e sgraziate, i soffioni che mi adornavano il capo furono colpiti da un alito di vento e volarono fecondi fino ai campi vicini (…)













Inaugurazione: venerdì 6 ottobre ore 18

Apertura: dal 9 al 26 ottobre dal lunedì al venerdì, ore 16-19.

Indirizzo: Sala delle Verifiche, Complesso Monumentale Steri (piazza Marina)

Ingresso libero

Per informazioni: 3880657593







Luogo: Sala delle Verifiche (Complesso Monumentale dello Steri), piazza Marina , 57, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/10/2023

Data Fine: 26/10/2023

Ora: 18:00

Artista: Ilaria e Lisa Caputo

Prezzo: 0.00

