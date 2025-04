Per la prima volta l’Ebat Ciala Catania parteciperà al Vinitaly, prestigioso salone internazionale dedicato al vino e ai distillati, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile prossimi.

Una presenza significativa che testimonia l’impegno nella valorizzazione del comparto agricolo etneo, in questo caso quello vitivinicolo, e nel sostegno alle aziende del territorio. Insieme ad altri quattro enti bilaterali, Agribi – Ente bilaterale per l’agricoltura veronese, Ebat Trapani, Cimi – Ebam Mantova ed Ebat Brescia, riuniti sotto il nome di ‘Allenza Bilaterale’, l’Ebat Ciala Catania sarà presente al padiglione Enolitech per promuovere la gamma di servizi e prestazioni offerti al comparto e per sensibilizzare gli operatori sul tema della sicurezza e del benessere dei lavoratori in agricoltura. La partecipazione a Vinitaly rappresenta un’opportunità strategica per creare sinergie tra produttori, istituzioni e operatori del mercato, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e di iniziative mirate a migliorare la formazione professionale, l’innovazione e la sicurezza sul lavoro.





“Partecipare al Vinitaly significa confermare il nostro impegno nella tutela e nella crescita del settore vitivinicolo etneo e non solo – dichiara Claudio Petralia, presidente di Ebat Ciala Catania – Il nostro obiettivo è aiutare le imprese nel loro sviluppo, con servizi e prestazioni, offrendo anche strumenti concreti per migliorare le condizioni di sicurezza nei campi agricoli oltreché il benessere complessivo dei lavoratori.

Siamo stati i promotori della nascita di ‘Alleanza Bilaterale’, siglando un’intesa con altri quattro enti bilaterali di diverse province italiane, da nord a sud, per essere ancora più incisivi sui temi che ci stanno più a cuore. Con questa iniziativa – conclude Petralia – confermiamo la nostra missione di supporto al comparto agricolo, favorendo la connessione tra produttori, istituzioni e operatori del settore per una viticoltura sempre più innovativa e sostenibile”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

