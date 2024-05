Fare matching per far crescere l’eccellenza. L’idea è di Associbo Confesercenti, l’associazione di produttori promotori di territori e cibo che, lunedì 6 maggio (ore 17:00), al Prato di Elios presso il parco botanico e geologico delle Gole dell’Alcantara, presenterà l’associazione in un evento promosso in collaborazione con Ristoworld, associazione che raggruppa tutti i professionisti del settore enogastronomico e turistico e che si occupa della valorizzazione della cultura enogastronomica italiana.

“La nostra ambizione – dice Rosario Gugliotta presidente di Associbo Confesercenti – è realizzare una filiera dell’eccellenza che vada dalla terra, alla trasformazione dei prodotti, fino alla tavola dei consumatori e dei ristoratori e che metta insieme tradizione, gusto e benessere”.

La giornata prevede la presentazione ufficiale di Associbo una mostra-degustazione e B2B tra produttori e ristoratori. Al termine il presidente di Ristoworld Claudio Leocata consegnerà gli attestati di “Cultori del gusto” agli associati.

Si inizia alle 17:00 con la presentazione del presidente di Associbo Rosario Gugliotta. I saluti istituzionali sono affidati al presidente dell’Ars Antonio Galvagno e al presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.