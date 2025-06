L’Ecopunto di Trepunti, gestito da Igm, la società appaltatrice del servizio di igiene urbana a Giarre, continua a registrare un aumento esponenziale di utenza, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per la gestione sostenibile dei rifiuti in città. La struttura, situata strategicamente nell’autoparco comunale di Vico Platano (ex mercato dei fiori), offre ai cittadini la possibilità di conferire tutti quei rifiuti che non rientrano nel servizio di raccolta “porta a porta”.





L’Ecopunto è operativo ogni martedì, giovedì e sabato dalle 7:30 alle 11:30, garantendo un servizio accessibile anche durante il periodo estivo per lo smaltimento corretto e responsabile di diverse tipologie di rifiuti. “La postazione ecologica di Trepunti – afferma l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro – rappresenta un servizio di cruciale importanza per la comunità, contribuendo attivamente a diversi obiettivi ambientali e sociali. L’ecopunto, in particolare d’estate con l’aumento della popolazione, aiuta a diminuire la quantità di rifiuti destinati alle discariche, con benefici diretti sull’ambiente. La sua presenza oltretutto incentiva i cittadini a differenziare correttamente i materiali, favorendone il riciclo e il riutilizzo”.





In un’ottica di ulteriore potenziamento dei servizi, l’amministrazione comunale ha impresso un’accelerazione per l’apertura al pubblico del Centro di Raccolta Comunale (CCR). In una prima fase, il CCR dovrebbe sorgere all’interno della Zona Artigianale. Questa proposta progettuale ha ricevuto il pieno sostegno della Confcommercio locale, che ha evidenziato come un servizio più efficiente nella gestione dei rifiuti possa contribuire a rendere più leggera la tassa sui rifiuti per i cittadini e le imprese. L’ampliamento dei servizi con l’attivazione del CCR testimonia il continuo impegno dell’amministrazione comunale e di Igm nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti virtuosi tra i cittadini, mirando a un futuro sempre più sostenibile per Giarre.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.